В амурском правительстве обсудили создание таможенного поста после запуска моста через Амур

Возможность создания нового таможенного поста на границе с Китаем обсудили в правительстве Амурской области. Этот и другие вопросы обсудили на встрече губернатора с начальником Дальневосточного таможенного управления Юрием Ладыгиным и начальником Благовещенской таможни Михаилом Сорокиным.

Прозвучало, что в настоящее время в зоне ответственности ДВТУ (Благовещенская таможня) на территории области реализуется несколько проектов, которые влекут за собой увеличение нагрузки на имеющиеся таможенные посты.

Стороны обсудили необходимость увеличения штатной численности сотрудников таможенных органов, а также возможность создания отдельного таможенного поста с тремя отдельными структурными подразделениями (один отдел таможенного досмотра, два отдела для специальных таможенных процедур) после запуска трансграничного моста через Амур.

Правительство области планирует обратиться в федеральный центр с просьбой учесть потребность региона в дополнительной штатной численности сотрудников при проведении реформирования системы таможенных органов с 2018 по 2020 годы в связи с реализацией на территории области масштабных международных проектов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Ранее сообщалось, что на возведение автомобильного пункта пропуска правительство Российской Федерации в 2019 году выделит 1,6 миллиарда рублей.

Фото: minvr.ru, amurobl.ru