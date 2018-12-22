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Снег и ветер: прогноз погоды в Приамурье на 22 декабря

Снег и ветер: прогноз погоды в Приамурье на 22 декабря
Фото: Амур.инфо

В Приамурье в субботу, 22 декабря облачно, снег. Ветер дует с северо-запада со скоростью 2-7, местами с усиление до 12 метров в секунду.

Термометры в южных и центральных районах покажут 10…15, в северных – минус 13…18. Местами на севере будет до 28 градусов со знаком минус.

В Благовещенске облачно, слабый снег. Ветер с северо-запада дует со скоростью 4-9 метров в секунду. Столбики термометров покажут 12…14 градусов мороза, информирует Амурский гидрометцентр.

На дорогах области снежный накат, гололедица.

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#погода

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