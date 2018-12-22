Амурский пенсионный фонд сделал подарки воспитанникам детских домов

Амурские пенсионщики к Новому году отправили подарки в подшефный детский приют «Солнечный», который находится в городе Зее. Сотрудники отделения собрали средства и приобрели большие кресла-мешки, которые попросило руководство приюта для своих воспитанников.

Также было куплено несколько санок. Объемный груз бесплатно взялась доставить транспортная компания «Тройка ДВ». Подарки уже в пути на север области.

Сейчас в приюте «Солнечный» Зеи живут около 30 детей в возрасте от 4 до 16 лет. Социальное учреждение открылось в одном из самых северных районов области осенью 2008 года. В нем находятся дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию из Зейского, Тындинского, Селемджинского, Магдагачинского и других районов.

Подарки подшефный приют получает от отделения ПФР и управления в Зее несколько раз в год.

Также управляющая отделением Пенсионного фонда РФ по Амурской области поддержала благотворительную акцию «Стань Дедом Морозом».

На елке, установленной в фойе правительства области, ей достался конверт от 6-летнего мальчика Васи. Он написал, что живет в детском доме Благовещенска и просит у Деда Мороза юлу и игрушечную лошадку.

Подарки будут доставлены в срок.

Благотворительную акцию, в рамках которой любой желающий может сделать подарки для воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 8 до 11 лет, инициировал глава региона Василий Орлов.

Фото предоставлены пресс-службой ОПФР по Амурской области