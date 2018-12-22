Для амурчан сделают буклеты о кадастровой оценке

Как при проведении кадастровой оценки избежать бюджетных потерь, а также последующих оспариваний собственниками установленной кадастровой стоимости – об этом шла речь на совещании, которое провели в амурском Центре государственной кадастровой оценки. С представителями районных администраций совещались в режиме конференцсвязи.

Кадастровая стоимость влияет на начисление налогов. Если объект недооценен, в бюджете недосчитаются налогов, а если кадастровая стоимость переоценена, то собственник будет оспаривать это в суде. Что опять повлечет дополнительные расходы государственных денег.

«Многолетняя практика проведения кадастровой оценки подтверждает, что именно органы местного самоуправления как хозяйственник на местах являются наилучшим источником информации относительно тех характеристик, которые нам необходимы для уточнения – какие участки земли являются затапливаемыми, какие участки земли попадают в зону с особыми условиями землепользования», – объясняет директор Центра государственной кадастровой оценки в Амурской области Оксана Курганова.

Большой проблемой является отсутствие у многих земельных участков задокументированных границ. Оценщики не могут установить местоположение участка и его стоимостные характеристики. Достоверную кадастровую оценку провести в таких случаях почти невозможно.

«Если границы вашего участка не определены, существуют риски споров с соседями, риски наложения одного участка на другой, риск того, что кто-то может его незаконно занять. Потом будет очень сложно доказать, что это ваш участок, потому как границы у него не были установлены», – предупреждает Оксана Леонидовна.

Собственникам рекомендуют обратиться к кадастровым инженерам для проведения уточнения границ участка и подать декларацию о характеристиках объекта недвижимости в Центр государственной кадастровой оценки – ЦГКО. Разъяснительную работу по необходимости наведения порядка на своих землях Центр просит провести органы местного самоуправления. Для жителей разработаны специальные буклеты, где вся информация о кадастровой оценке изложена просто и понятно.