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Восточный гороскоп на 22 декабря: день Земляной Крысы

Восточный гороскоп на 22 декабря: день Земляной Крысы
Фото: Елена Войтович

Природный образ дня – это гора, у подножья которой протекает холодная горная река. День подходит для переезда, проведения переговоров, собеседования и планирования. Можно на этот день назначать публичные выступления.

Энергии дня сталкиваются с представителями знака Лошади. Крыса дня и месяца укусят Лошадку за копытце, чем спровоцируют повышенную эмоциональную возбудимость. Запланируйте на сегодня дела, от которых вы сможете получить благоприятный энергетический заряд. Самое главное, не ввязывайтесь в конфликтные ситуации, сегодня не ваш день.

У Петухов день пройдет очень насыщенно. Многие решат пересмотреть отношения, и что-то в них изменить. Хороший день для завершения старых дел, разрыва ненужных связей, увольнения.

У Коз сбой в планах.

Свиньи, Кролики и Козы становятся более интересными для противоположного пола. Используйте этот день для общения и новых знакомств. День им приносит звезду Романтики.

Кроликам одной романтики станет недостаточно, им захочется более острых ощущений. Если ваш спутник рожден в годы Кролика, уделите ему как можно больше внимания и ласки. Отличный повод устроить романтический вечер, вместе сходить в кино или кафе.

Обезьяны, Крысы и Драконы возьмут на себя обязанности руководителя. День их наградил звездой Генерала.

Быкам нужно быть более аккуратным, так как день приносит символ получения внезапной травмы.

У Собачек сложный день. За что-то придется биться, и чего-то добиваться. День отрицательно может отразиться на отношениях. Не подвергайте свое здоровье риску. Есть вероятность что-то или кого-то потерять.

Астролог Елена Войтович, может составить индивидуальный гороскоп

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