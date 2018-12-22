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Гороскоп на 22 декабря: Рыбы сменят работу, Ракам стоит экономить

Гороскоп на 22 декабря: Рыбы сменят работу, Ракам стоит экономить

Восход Солнца: 08:27
Заход Солнца: 16:29
Солнце в Стрельце.

Овен. Вы можете оказаться в плену конфликтов. Администрация не ценит ваших усилий, которые кажутся вам титаническими.

Телец. Этот день благоприятен для активной деятельности. Повышается работоспособность, активизируется научная и практическая деятельность.

Близнецы. Звезды рекомендуют Близнецам разработать маршрут своего следования по жизни. Если будете лавировать и постоянно нарушать правила движения, то точно угодите в неприятную историю.

Рак. Вам придется экономить и еще раз экономить. Только так у вас получится накопить нужную сумму на все свои желания. А пока затяните пояс и ждите результатов.

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Лев. Опасный день, когда представители этого знака Зодиака могут стать податливыми, порочными, поддающимися любым соблазнам. Вечером вы узнаете что-то новое.

Дева. В это время, придерживаясь элементарных правил техники безопасности, вы можете избежать различного рода неприятностей. Утром отправляйтесь на природу, а вечер проведите с семьёй.

Весы. Если вы совершили поступок, который может расстроить вашего близкого человека, то постарайтесь сегодня сохранить его в тайне. Не нужно портить день негативной информацией.

Скорпион. Не стоит нагнетать негатив на окружающих. Относитесь ко всему проще, тогда для Вас откроются новые двери.

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Стрелец. Сегодня Стрельцы могут посетить отличное мероприятие, которое сможет их как-то вдохновить, и поспособствует собственному развитию.

Козерог. Первая половина лунного дня позволяет получить выгоду от старых дел, не начиная новые. Вторая половина дня принесет потерю энергии, происки завистников, ссоры с родней.

Водолей. Могут произойти события, либо открыться новые обстоятельства, прямо или косвенно связанные с вашей личной жизнью.

Рыбы. Не исключено предложение о смене работы или направления в вашей деятельности. Надо смело пробовать свои силы, учиться, нарабатывать опыт.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

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