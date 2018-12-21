В Амурской области планируют смягчить условия получения регионального маткапитала

В Амурской области около 600 000 рублей остались неосвоенными по региональной программе материнского капитала. Депутаты регионального заксобрания высказали мнение: такая ситуация возникла, потому что амурчанам трудно попасть в эту программу.

Ведь получить 100 000 рублей за рождение третьего ребенка могут только люди, нуждающиеся в жилье. «Раз не могут нуждающиеся амурчане войти в эту программу, может, пересмотреть это постановление, которое принималось еще при Кожемяко в 2012 году, и облегчить условия», – предложил депутат Законодательного собрания Амурской области от КПРФ Роман Кобызов.

Еще одна проблема – с захоронениями. В селах нет специальных предприятий, которые бы занимались погребением умерших. А такие предприятия по закону должны быть на балансе местных администраций. «Органы местного самоуправления должны создавать специальные службы по вопросам похоронного дела, на которые возлагаются обязанности по погребению умерших. Но ситуация сложилась так, что поселения не могут создавать такие организации из-за затруднительного финансового положения и отсутствия возможности создания дополнительных рабочих мест дополнительной зарплаты сотрудникам вновь созданных предприятий», – пояснил председатель Архаринского районного Совета народных депутатов Сергей Варкентин.

На заседании предложили создавать подобные предприятия не в каждом селе, а хотя бы по одному на район. У депутатов это вызвало сомнения: некоторые районы большие по площади и из-за больших расстояний у амурчан могут возникнуть проблемы с транспортировкой умерших.

«Было принято решение о том, чтобы ускорить принятие федерального закона о захоронении, который позволит не только спецучреждениям осуществлять захоронение граждан, а также коммерческим организациям на конкурсной основе. Оперативно решить проблему может заключение соглашения между поселениями и муниципальными районами о передачи части функций той организации, которая создана в районном центре», – заявил председатель комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту заксобрания Вячеслав Логинов.