«Делали хорошее, плохого не делали»: амурские депутаты подвели итоги 2018-го

Депутаты Законодательного собрания Амурской области рассказали, чем им запомнился уходящий год. От дел на благо общества до личных успехов – чиновники, политики и министры вспомнили все хорошее, что было в 2018 году.

«Мы сделали проекты школьных стадионов и школы на 1 500 мест, проект водоотведения, проект по берегоукреплению», – перечислила мэр Благовещенска Валентина Калита.

«Это, наверное, нескромно, но удалось сделать так, чтобы субсидии получили наши люди. 24 человека наши съездили на санаторно-курортное лечение», – сказал председатель областного отделения всероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов» и организации ветеранов «Боевое братство» Валерий Вощевоз.

«Ой, домов много построили в этом году! Построили 26 000 квадратных метров жилья, всю социальную программу выполнили», – отметил генеральный директор ОАО «Амурстрой» Александр Синьков.

«Делали все хорошее в этом году, ничего плохого не делали. В этом замечены не были», – осторожно ответил председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Кирилл Зимин.

«Удалось нескольким помочь получить звание "Ветеран труда", в решении проблем, связанных с ЖКХ», – вспомнил первый секретарь амурского обкома КПРФ Роман Кобызов.

«В этом году мы купили коньки детям из интерната в Сапроновском», – сообщил министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин и уточнил: «Несколько пар».

«Да много чего хорошего. Раскрутили лагерь Гагарина. Это большое достижение для ОКЦ. Мы сделали много творческих проектов, спектаклей, у нас теперь занимаются дети с ограниченными возможностями», – поделилась генеральный директор Общественно-культурного центра Надежда Багрова.

«Поздравляли мы долгожителей, которым 90, 95 лет исполнилось», – сказал депутат Законодательного собрания Амурской области от партии «Единая Россия» Виктор Радченко.

Его однопартиец Вячеслав Логинов ответил так: «Да я не люблю себя хвалить, поэтому можно не отвечать на этот вопрос».

«Деревья сажал, детей растил, дома строил, поэтому в этом плане все только хорошее», – не стал скрывать председатель регионального заксобрания Константин Дьяконов.

«Научилась на роликах кататься. Здоровый образ жизни, пример детям, внукам», – улыбнулась министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

«Вот вы меня озадачили! Недавно по области ездили, по депутатской деятельности. Я, наверное, скоро женюсь еще, кстати. В третий раз уже», – со смехом признался депутат Законодательного собрания Амурской области (ЛДПР) Сергей Труш.