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21декабря
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сегодня, 19:51 0

Благовещенских автомобилистов поздравил полицейский Дед Мороз

Благовещенских автомобилистов поздравил полицейский Дед Мороз

Вместо служебной формы – костюмы Деда Мороза и Снегурочки: благовещенские стражи порядка в образе новогодних персонажей поздравили водителей с наступающим Новым годом. Автомобилисты получили открытки и шоколадки, а также напоминание о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

«Старший лейтенант Мороз и Снегурочка, остановили вас поздравить с наступающим Новым годом», – по такой форме обращались сегодня полицейские к водителям. Акция «Полицейский Дед Мороз» в Благовещенске проходит в течение нескольких лет.

С ее помощью стражи порядка создают праздничное настроение. «Чтобы видели нас, что мы есть, и не только в рабочее время, что мы можем разряжать обстановку и чтобы наши жители видели в сотрудниках полиции положительные качества и черты», – объясняет старший инспектор направления мобилизационной подготовки и мобилизации МО МВД РФ «Благовещенский» Артак Авалян.

«Мы так расстроились сначала, что нас остановили, а сейчас мы очень рады, что нас поздравили», – со смехом признаются Татьяна и Александр Якимович.

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#закон #Новый год #транспорт

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