«Итоги недели»: эхо скотча и таинственное исчезновение мазута

Подошла к концу предпоследняя рабочая неделя уходящего года. Ведущий программы «Итоги недели» Илья Дементьев рассказал, какие новости стали самыми популярными на Амур.инфо за неделю.

«Липкий привет из Амурской области» прогремел на всю страну – история о перевязке скотчем в благовещенской больнице забудется нескоро. «И дело даже не в том, что прооперированную пациентку перевязали скотчем, а в том, что и.о. главврача медучреждения после инцидента стал хирург, который лечил ту самую пациентку», – говорит Илья Дементьев.

Позже губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что бывшего главврача Сергея Петрухина сняли не только из-за скотча – были в больнице и экономические проблемы. «А чтобы еще больше не шокировать народ, губернатор предложил минздраву подобрать должность для главврача, который попал в немилость – вот такой "карьерный рост"», – заключает ведущий.

Еще одна сенсация: в Циолковском испарился мазут – из котельной пропали 792 тонны топлива. «Ракету они, что ли, им заправили?» – шутит Илья. Чтобы не сорвать отопительный сезон, властям пришлось срочно выделять миллионы на покупку топлива. Министр ЖКХ области наказан – получил выговор.

Не зеленый: в Благовещенске перекрасили стены в загсе. «Теперь угодили – но не всем», – резюмирует ведущий.

А еще Приамурье оказалось не готово к мусорной реформе. «Хотели чиновники денег с людей собирать, а почему так много, объяснить не смогли», – так объясняет Илья.

Не получилось с мусором, получилось с детсадами: сотрудники садиков теперь будут платить за своих детей половину стоимости в целях социальной поддержки родителей. «Кто же теперь в садики работать пойдет?» – пожимает плечами ведущий.

Выпуск завершает сообщение о том, что открытку, созданную пенсионером Валерием Мельниковым на льду реки Хомутины близ села Марково, сняли с квадрокоптера. «Если не определились, что делать в выходные, поезжайте смотреть на ледовую сказку!» – советует Илья Дементьев.