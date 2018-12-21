В Благовещенске определили победителей чемпионата и первенства Амурской области по плаванию

В Благовещенске завершились масштабные соревнования по плаванию, в которых приняли участие юные амурские спортсмены. По итогам заплывов определены победители. Они получили шанс войти в состав сборной Приамурья, которая представит регион на соревнованиях во Владивостоке.

Соревнования проходили в бассейне «Надежда» с 18 по 21 декабря. На чемпионате и первенстве Амурской области определяли лучших пловцов среди спортсменов из Благовещенска, Зеи, Тынды и Райчихинска.

В итоге лучшими были признаны трое парней и трое девочек. В группе «Юноши 2001 – 2002 годов рождения» всех победили благовещенцы. Это Леон Калентьев и Даниил Витер, а также Илья Гуськов из Зеи. Среди девушек 2001 – 2004 годов рождения лучшими стали Валерия Горковенко, Арина Файрузова и Виктория Рослякова – все они из Благовещенска, обучаются в ДЮСШ № 1.

В командном первенстве лидируют благовещенцы. Им уступили команды Зеи и Тынды, райчихинцы замкнули список.

«Ребята показывают неплохие результаты, – отмечает директор детско-юношеской спортивной школы № 1 Нелли Болдырева. – В прошлом году мы брали призовые места, надеюсь, в этом году не подведут. Формируется сборная, туда войдут не только благовещенцы, но и ребята из других городов».

На соревнования Дальневосточного федерального округа амурчане должны отправиться в феврале следующего, 2019 года.