Укрепление опоры путепровода Белогорска вышло на финишную прямую

На путепроводе Белогорска смонтированы все пять верхних траверс, а также основания для стоек металлической конструкции укрепления аварийной опоры. В пятницу, 21 декабря, на объекте работала бригада монтажников и сварщик, с привлечением специализированного мотовоза с крановой установкой.

В управлении капитального строительства рассказали, что работы по укреплению опоры продлятся и в выходные дни.

В субботу РЖД выделит шестичасовое технологическое окно. За это время нужно успеть смонтировать не менее 50 % металлических стоек, всего их в конструкции 10. При выделении второго окна, в воскресенье, планируется установить все стойки. В последующем будет проведена их регулировка. Выполненные мероприятия проверит эксперт, который вынесет заключение об открытии путепровода.

Как сообщает пресс-служба администрации Белогорска, параллельно работам по укреплению путепровода ведется работа по разработке проекта об усилении путепровода на постоянной основе. Эксперт Анатолий Такмаков провел сегодня несколько инструментальных исследований, в том числе с вырубкой асфальтного покрытия моста для расчета нагрузки на колонны и определения наличия и количества арматуры.

Фото: пресс-служба администрации Белогорска