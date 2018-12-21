Благовещенский район присоединился к акции «Стань Дедом Морозом»

Фото: администрация Благовещенского района

21 декабря представители руководства Благовещенского района и районного совета народных депутатов стали участниками новогодней акции. Взрослые выбрали по одному из детских писем-пожеланий, которые украшали елку в фойе регионального правительства. Теперь каждый из них побывает в роли Деда Мороза и сделает подарок конкретному ребенку на Новый год.

Каждое написанное от руки и красочно оформленное послание содержит краткую информацию об авторе и пожелание получить тот или иной подарок.На елке – письма ребят из социальных учреждений Белогорска, Пояркова, Дмитриевки, Константиновки, Райчихинска, Малиновки, Семиозерки и других сел и деревень Благовещенского района.

В итоге руководитель муниципального образования Сергей Адаменко приобретет набор для творчества, а его заместители – флешку, большой мяч и косметику для ухода за лицом. Также в подарочном списке – музыкальные коврик и игрушка, несколько пар наушников и телефон. Уже к понедельнику, 24 декабря, все подарки будут приобретены и переданы волонтерам для дальнейшего адресного вручения.

Глава Благовещенского района каждый год поздравляет и дарит подарки девчонкам и мальчишкам из социально неблагополучных семей и детям с ограниченными возможностями здоровья района.

Благотворительную акцию,в рамках которой любой желающий может сделать подарки для воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 8 до 11 лет, инициировал глава региона Василий Орлов.