На горнолыжном спуске «Снежинка» смонтировали систему для создания снежного покрова

На горнолыжном спуске «Снежинка», что в окрестностях Благовещенска, теперь даже в малоснежные зимы не будет проблем со снегом. К зимнему сезону там подготовились еще летом – приобрели и установили целую систему оснежения.

Необходимость в искусственном снеге возникла из-за того, что в последние несколько лет природных осадков выпадало в недостаточно большом количестве. Вместе с тем выросла популярность таких зимних видов спорта, как катание на лыжах и сноуборде. При этом в Приамурье фактически заниматься этими видами спорта можно только на «Снежинке», а также на тындинском Усть-Корале.

«Наша область почему-то стала бесснежной, но наш весь бизнес строится на снеге – горные лыжи, сноуборд и так далее. Лыжники и сноубордисты стали жаловаться. Профессионально кататься и тренироваться не получалось. Нужен покров, потому что ведение лыж совсем другое, спортивное. Поэтому нужен нормальный покров и нормальная плотность снега. А у нас, к сожалению, такого раньше не было. Спортивные лыжи врезаются сильней. И вообще, снег быстро исчезает со склона, если нормально кататься. И, честно говоря, портится инвентарь. Поэтому возникла необходимость сделать искусственный снег», – поделился Вячеслав Маслов, владелец горнолыжного спуска «Снежинка» – сам лыжник.

Поэтому и было принято решение приобрести системы оснежения склонов, то есть создания и поддержания снежного покрова, пусть и созданного искусственным путем.

«Мы приобрели снегопреобразователь, или в простонародье – пушку. Но это вершина айсберга: мы сделали систему оснежения, которая находится под землей. Закапывается резервуар, туда закапывается скважина, потому что нужно много воды. Вода наполняется, ставится система подачи воды – специальная водонасосная станция. Потом ставится система трубопроводов, чтобы подавать воду на различную высоту. Выходит гидрант, и к этому гидранту цепляется пушка – подается вода, которая преобразуется в снег», – объяснил принцип действий Вячеслав Маслов.

Как все правильно сделать, научили коллеги из Владивостока.

«Съездили во Владивосток на горнолыжную базу "Комета" – мы давно дружим, и нам по-дружески помогли и подсказали. Научились и под их руководством все это осуществили. Потому что сделать снег – это очень дорогостоящее и очень затратное занятие. Если обращаться в компанию, которая поставляет систему оснежения, то у них только проект на "Снежинку" стоит 5 миллионов, не включая работы», – рассказал бизнесмен.

Во сколько именно в итоге обошлись работы, Вячеслав озвучивать не стал. Но уточнил, что речь идет о миллионах рублей.

Основные работы провели еще летом. Желающих покататься на пяти спусках разной сложности на «Снежинке» принимают около двух недель. Для любительского катания снега достаточно, говорит Вячеслав. Но пушка все равно работает – для подготовки трассы к соревнованиям, для которых снега нужно больше. Кстати, подключать ее можно уже при температуре +2 градуса.

Несмотря на траты, поднимать цены на «Снежинке» не стали, говорит Вячеслав. Вход со своими лыжами или сноубордом стоит 100 рублей. Взять этот спортивный инвентарь напрокат стоит 400 рублей в час, а будние дни – 300 рублей.

Специальная карточка на подъемник приобретается за 400 рублей с человека, пользоваться ею можно целый день.

Также на «Снежинке» работает аттракцион тюбингов «Ватрушка». Вход с человека стоит 200 рублей – время катания не ограничено. Дети до 8 лет в сопровождении взрослых идут бесплатно. Прокат коньков стоит 100 рублей в час.

Время работы места отдыха в этом году продлили: с 10 часов – по выходным и праздникам, с 12:00 до 22:00 – по будням. Специально для этого на «Снежинке» летом сделали освещение.

Вход на территорию стоит 50 рублей с человека, въезд машины – от 100 до 200 рублей, в зависимости от того, будний это день или выходной.