Приамурье посетил тренер футбольных клубов «Луч-Энергия» и «СКА-Хабаровск» (фото)

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Также в столицу Приамурья приехали детские футбольные тренеры из других населенных пунктов области.

«Я сам родом отсюда, у меня родители здесь, родственники. В данный момент я совмещаю полезное с приятным», – отметил Александр Ушахин на спортивном мероприятии.

По его словам, открытие в Благовещенске такого крытого стадиона – важный шаг для амурского футбола.

«Вы сами знаете, зимы на Дальнем Востоке выпадают по 4-5 месяцев. Дети вне футбола, нет круглогодичных тренировок. Поэтому мы отстаем от центра России, где такими манежами никого не удивишь. Дети занимаются – и соревновательный процесс, и конкурентность есть. У нас этого нет. В связи с этим, я думаю, для благовещенских юных футболистов это большой шаг вперед», – сказал Ушахин.

Тренер отметил, что для развития футбола в Амурской области, для появления здесь профессионального футбола нужен увлеченный этим руководитель.

Своими впечатлениями поделился один из юных участников мастер-класса. Мальчик сказал, что занимается футболом три с половиной года. «До этого мы занимались в узких маленьких залах, а тут целый манеж. Тут удобно, и тренеры хорошие», – отметил футболист.