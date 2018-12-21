На Кремлевскую елку поедут 17 амурских школьников

Школьники из Благовещенска и Тынды, Зейского, Ивановского, Константиновского, Михайловского, Свободненского, Серышевского, Селемджинского и Сковородинского районов увидят главную новогоднюю елку России в зале Кремлевского дворца. Амурская делегация из 17 ребят – победителей олимпиад и творческих конкурсов, участников спортивных соревнований, воспитанников детских домов и интернатов – отправятся в Москву 26 декабря.

Ребята побывают на новогоднем представлении «Тайна планеты Земля», главными героями которого станут персонажи русских народных сказок. За время пребывания в столице для них запланирована прогулка в Измайловский кремль.

Традиционные предновогодние поездки в Москву в Амурской области проходят в течение 15 лет.

Кремлевская елка – главное новогоднее мероприятие страны, участие в котором принимают тысячи детей со всей России: отличники учебы, талантливые спортсмены, певцы, художники. Первая такая елка состоялась в 1936 году в Колонном зале Дома Союзов. В 1954 году для главного детского праздника открыли двери Большого Кремлевского дворца, после чего собирать здесь детей под Новый год стало предновогодней традицией. Позже самое популярное детское представление перенесли в Кремлевский Дворец съездов. Для организации елки в Москве используют труд лучших аниматоров и детских актеров, а также самые передовые праздничные технологии, сообщает областное правительство.