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сегодня, 17:37 1

В Благовещенске полицейские ищут нарушителей на парковках

В Благовещенске полицейские ищут нарушителей на парковках

Полицейские Благовещенска проверяют городские парковки. В преддверии новогодних праздников торговые центры оказались оккупированы автомобилями. Нередко водители паркуют транспорт в неположенном месте. За это положен штраф – от 500 до 5 000 рублей.

Всего в этом году к административной ответственности привлекли около 2 500 автомобилистов.

«Наиболее распространенными нарушениями является несоблюдение водителями транспортных средств требований дорожных знаков. В нашем случае – нарушение правил остановки стоянки. За это предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере полутора тысяч рублей. Таких нарушений с начала года пресечено порядка 1 600», – сказал Сергей Ирванев, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

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#закон #транспорт

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    52 минуты назад

    Знают когда пастись. В другое время их не увидишь и не дозовешься.

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