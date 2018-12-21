В Благовещенске полицейские ищут нарушителей на парковках

Полицейские Благовещенска проверяют городские парковки. В преддверии новогодних праздников торговые центры оказались оккупированы автомобилями. Нередко водители паркуют транспорт в неположенном месте. За это положен штраф – от 500 до 5 000 рублей.

Всего в этом году к административной ответственности привлекли около 2 500 автомобилистов.

«Наиболее распространенными нарушениями является несоблюдение водителями транспортных средств требований дорожных знаков. В нашем случае – нарушение правил остановки стоянки. За это предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере полутора тысяч рублей. Таких нарушений с начала года пресечено порядка 1 600», – сказал Сергей Ирванев, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».