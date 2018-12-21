Полицейские задержали мужчин, жестоко избивших белогорца в цветочном салоне

Двое злоумышленников избили мужчину и похитили у него золотую цепочку и наручные часы. Потерпевшего с травмами доставили в больницу. В белогорскую полицию с заявлением о случившемся обратилась родственница потерпевшего.

Сотрудники уголовного розыска изучили запись с камеры видеонаблюдения, опросили свидетелей и очевидцев произошедшего. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению могут быть причастны двое мужчин 1988 и 1992 годов рождения. Их доставили в полицию Белогорска, где они признались в содеянном.

По факту хищения имущества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. По факту причинения телесных повреждений проводится проверка, в рамках которой устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшему. По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение. Похищенное имущество возвращено законному владельцу, сообщает амурское управление МВД России.

Как установили сотрудники полиции, в этом магазине нелегально продавали спиртное – купить алкоголь можно было после 21 часа. На продавца составили протокол об административном правонарушении. Материалы направлены в мировой суд.