Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:25 0

Полицейские задержали мужчин, жестоко избивших белогорца в цветочном салоне

Полицейские задержали мужчин, жестоко избивших белогорца в цветочном салоне

В Белогорске задержали мужчин, жестоко избивших человека в цветочном салоне. Как сообщало ИА «Амур.инфо», нападение произошло в ночь с 14 на 15 декабря.

Двое злоумышленников избили мужчину и похитили у него золотую цепочку и наручные часы. Потерпевшего с травмами доставили в больницу. В белогорскую полицию с заявлением о случившемся обратилась родственница потерпевшего.

Сотрудники уголовного розыска изучили запись с камеры видеонаблюдения, опросили свидетелей и очевидцев произошедшего. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению могут быть причастны двое мужчин 1988 и 1992 годов рождения. Их доставили в полицию Белогорска, где они признались в содеянном.

По факту хищения имущества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. По факту причинения телесных повреждений проводится проверка, в рамках которой устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшему. По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение. Похищенное имущество возвращено законному владельцу, сообщает амурское управление МВД России.

Как установили сотрудники полиции, в этом магазине нелегально продавали спиртное – купить алкоголь можно было после 21 часа. На продавца составили протокол об административном правонарушении. Материалы направлены в мировой суд.

Просмотров всего: 284

#Белогорск #закон #криминал #происшествия

распечатать


Общество 1

В Благовещенске полицейские ищут нарушителей на парковках
В России и мире

Сестры Хачатурян встретят Новый год раздельно
Происшествия 2

Группу браконьеров с восемью косулями задержали в Муравьевском заказнике
Общество

Амурским предпринимателям помогут разобраться в тонкостях обращения с мусором
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь