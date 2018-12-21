Новые доходы бюджета пойдут на повышение зарплат амурчанам и поощрение чиновников

21 декабря на заседании заксобрания депутаты поделили почти 440 миллионов рублей, появившихся в областном бюджете. Отдельным народным избранникам не понравилось то, что часть этих средств потратили на материальное поощрение чиновников и «Коммунальные системы БАМа».

Распределение бюджетных средств обсудили в рамках внеочередного вопроса повестки. Расходы бюджета снизились на 49 миллионов 997 тысяч рублей в связи с сокращением расходов и уменьшением количества получателей по некоторым социальным выплатам. Кроме того, поступили дотации – более 390 миллионов рублей.

Из этих средств 240 миллионов предложили направить на реализацию майских указов президента, а конкретно – на достижение среднегодового показателя по зарплате. Еще 99 миллионов – на дополнительное материальное стимулирование работников государственных органов «за достижение наилучших результатов по социально-экономическому развитию области», 52 миллиона – на финансирование непредвиденных расходов и обязательств, 38 миллионов – на бесперебойное прохождение отопительного периода.

У депутата Романа Кобызова вызвало вопросы очередное выделение средств предприятию «Коммунальные системы БАМа». «Почему мы тратим туда деньги как в бездонную бочку?» – поинтересовался депутат.

Министр ЖКХ Сергей Гордеев пояснил, что из областного бюджета «КС БАМа» получают деньги только на компенсацию затрат. «Ситуация начала формироваться еще в советское время, – рассказал министр. – Территория БАМа развивалась котельные и инфраструктура строились с расчетом на рост. Например, в поселке Муртыгит котельная рассчитана на 3–4 тысячи человек, а живет здесь 2–3 сотни. Поэтому мы должны либо снести эту котельную и поставить соответствующую, либо компенсировать те затраты, которые несет предприятие, например, по льготному тарифу, который сейчас платят местные жители. Экономически обоснованный тариф раза в три выше. Если отменить компенсации, нужно будет ввести этот тариф, и люди попросту не смогут его платить. Еще одна проблема в многоэтажных домах – в этих поселках много квартир пустует, но отапливать выборочно невозможно. Поэтому "Коммунальные системы БАМа" отапливают дома целиком, а за пустующие квартиры мы также компенсируем расходы».

Депутата Анатолия Фесенко смутила другая статья расходов. «Я в устном и письменном виде обращался насчет увеличения финансирования областного министерства спорта по статье "Материальное стимулирование тренеров-преподавателей за достижения в спорте". В минспорта есть несколько программ президентских, которые мы реализовать не сможем. Нужно 5–7 миллионов, чтобы закрыть их. Если мы нашли 99 миллионов на материальное поощрение чиновников, то, может, сможем найти 5 миллионов на поощрение спортсменов?» – высказался Анатолий Витальевич.