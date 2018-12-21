Сестры Хачатурян встретят Новый год раздельно

В сентябре состоялось заседание суда, в ходе которого было принято решение поместить девушек под домашний арест. Кристина живет с тетей, Ангелина с бабушкой, а Мария с мамой. Девочки учатся и постепенно возвращаются к нормальной жизни.

Летом 2018 года сестры Хачатурян жестоко расправились со своим отцом Михаилом Хачатуряном, нанеся ему 40 ножевых ранений. Девушкам предъявили обвинения по статье «Убийство по предварительному сговору группой лиц», однако в ходе расследования выяснилось, что отец издевался над дочерьми, запрещал им посещать школу и даже насиловал.

Девочки, вернувшись из СИЗО, стараются не говорить о произошедшем.

«Что будет, то будет. Мы стараемся их любить, заботиться и баловать. Чтобы, если и окажутся за решеткой, было что вспоминать. А сейчас зачем их травмировать? Мария и так до сих пор плохо очень спит (судебно-медицинские эксперты признали, что самая младшая из сестер находилась в невменяемом состоянии на момент убийства и довел ее до такого отец своим аморальным поведением). Ангелина и Кристина про все, что было, вспоминать не любят. Не просто им все это», – говорит мама сестер Хачатурян Аурелия Дундук.

В этом году Ангелина, Кристина и Мария впервые встретят Новый год отдельно, общаться между собой им запрещено, как и видеться с братом Сергеем Он проходит свидетелем по делу.

«Сейчас Сергей живет у друга, но очень ему домой, ко мне хочется. Плачет прямо. Я стараюсь его баловать, то блинчиков напеку и отвезу, то другие домашние лакомства. Вот так все мои дети сейчас разделены. Новый год будут все по отдельности встречать. Девочки впервые в жизни на праздник в разных местах», – цитирует «Комсомольская правда» мать сестер Хачатурян.

Накануне праздников должно состояться очередное заседание по делу сестер Хачатурян, где им, вероятнее всего, продлят избранную ранее меру пресечения. Окончательный же приговор, по словам адвоката одной из девушек, им могут вынести уже в конце февраля-начале марта, когда будут получены результаты всех медико-судебных экспертиз, сообщает Eg.ru.