Группу браконьеров с восемью косулями задержали в Муравьевском заказнике

20 декабря в Тамбовском районе задержали группу злостных браконьеров из Благовещенска с восемью застреленными косулями. Как отмечают в управлении по охране животного мира области, злоумышленники не раз охотились в Муравьевском заказнике. В управление периодически поступали сообщения о браконьерах, орудующих на охраняемой территории невзирая на сезоны и запреты.

Пользуясь преимуществом в скорости и проходимости, благовещенцы на японском внедорожнике неоднократно скрывались как от служащих охотнадзора, так и от полицейских.

В этот раз, получив оперативную информацию, на перехват браконьеров незамедлительно выехали охотинспекторы и полицейские. Двоих нарушителей в окровавленной одежде удалось задержать. Чуть позже были обнаружены туши восьми косуль, от которых браконьеры пытались избавиться. Водитель на автомобиле японского производства скрылся.

«Один из нарушителей при задержании оказал сопротивление. Причины агрессии очевидны: помимо уголовной ответственности, браконьерам грозит астрономическая сумма компенсации ущерба за незаконно добытых косуль. Три из них оказались самками, пять — самцами. Учитывая, что добыты они были на территории заказника, сумма компенсации за ущерб, нанесенный природе, составит более 1,8 миллиона рублей», — рассказал начальник отдела охраны управления по охране животного мира области Валерий Погасиенко.

На месте работала следственная группа полиции и криминалисты. Опрошены свидетели. В настоящий момент идет процесс возбуждения по данному факту уголовного дела, решается вопрос о привлечении к ответственности сбежавшего водителя.

В связи с резким сокращением численности охота на косулю в этом году в Приамурье закрыта полностью. При этом, как отмечают специалисты охотуправления, один из основных факторов сокращения численности вида — деятельность браконьеров.