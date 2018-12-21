В налоговых инспекциях области стартует акция «Новый год без долгов»

Налоговые органы Амурской области запускают акцию «Новый год без долгов», в рамках которой 21 и 28 декабря 2018 года, а также 11, 12, 25 и 26 января 2019 года в налоговых инспекциях пройдут Дни открытых дверей. Акция нацелена на налогоплательщиков-физических лиц, у которых будет возможность проверить наличие задолженности по налогу на имущество, по транспортному и земельному налогам.

В эти дни налоговые инспекции Приамурья будут работать в продленном режиме: по указанным пятницам – с 9:00 до 18:00 часов, по указанным субботам – с 10:00 до 15:00, без обеденного перерыва.

«Напоминаем, что установленный законодательством срок оплаты имущественных налогов истек 3 декабря 2018 года. После этой даты за каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1/300 ставки Центрального банка РФ. Неуплата налоговых платежей и сумм задолженности влечет за собой применение мер принудительного взыскания, вплоть до ареста банковских счетов и реализации имущества», – рассказали в налоговой.

В ходе проведения Дней открытых дверей жители Амурской области, предъявив документ, удостоверяющий личность, смогут уточнить не только наличие долгов по имущественным налогам, но и при необходимости получить квитанции на уплату задолженности.

Кроме того, каждый желающий получит возможность подключиться к электронному сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». С его помощью можно просматривать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции, оплачивать налоги и суммы задолженности по ним в режиме онлайн через один из банков-партнеров ФНС России, направлять обращения в налоговый орган и многое другое.