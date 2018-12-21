БГКБ: изменения в штате больницы согласовывались с областным минздравом

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«План мероприятий по стабилизации финансово-экономической деятельности в части проведения организационно-штатных мероприятий в БГКБ был согласован министерством здравоохранения, о чем свидетельствует официальное письмо от 9 июля 2018 года. Данный план предусматривал перепрофилирование должностей среднего и младшего медицинского персонала, а также сокращение должностей медицинского и прочего немедицинского персонала», – пояснили в больнице.

По словам сотрудников учреждения, был проведен мониторинг работы врачей в травмпункте, проанализировано число штатных единиц, количество пациентов, время приема. Проведен анализ фактически выполненной нагрузки врачей травматологов-ортопедов отделения неотложной помощи амбулаторно-поликлинического отделения травматологии и ортопедии по данным, предоставленным заведующей поликлиникой за август–сентябрь 2018 года. Согласно этим данным, средняя нагрузка на врача травматолога-ортопеда составила в дневное время 55 % от нормы нагрузки и 21 % – в вечернее и ночное время.

В распоряжении ИА «Амур.инфо» оказалась копия официального письма от 9 июля 2018 года, о котором идет речь. В нем министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин обращается к Сергею Петрухину.

«Уважаемый Сергей Васильевич! Министерство здравоохранения Амурской области согласовывает представленный ГАУЗ АО "Благовещенская городская клиническая больница" план мероприятий по стабилизации финансово-экономической деятельности учреждения в части проведения организационно-штатных мероприятий и частичного приведения расходов в соответствие с доходами. Одновременно сообщаем о необходимости в срок до 15.07.2018 представить план мероприятий по развитию и стабилизации деятельности, в части приведения расходов в соответствие с поступающими доходами», – сказано в письме.

Также в распоряжении агентства есть копия письма Андрея Субботина Андрею Роговченко за 20 декабря 2018 года: «Уважаемый Андрей Валерьевич! В адрес министерства здравоохранения Амурской области поступило обращение коллектива отделения неотложной помощи амбулаторно-поликлинического отделения травматологии и ортопедии ГАУЗ АО "Благовещенская городская клиническая больница" (далее – отделение) в письменной форме по вопросам проведения организационно-штатных мероприятий (копия прилагается).

Вам необходимо отменить приказ ГАУЗ АО "Благовещенская городская клиническая больница" от 26.10.2018 № 846 "О внесении изменений в приказ от 31.07.2018 № 597 “О внесении изменений в штатное расписание на 2018 год”" в части сокращения 3,5 должности врача-травматолога-ортопеда отделения неотложной помощи амбулаторно-поликлиническогo отделения травматологии и ортопедии и изменении графика работы сотрудников указанного отделения. Отменить процедуру уведомления сотрудников отделения в связи с существенными изменениями условий трудового договора.

Детально проработать вопрос организации оказания медицинской помощи населению отделением неотложной помощи амбулаторно-поликлиническогo отделения травматологии и ортопедии ГАУЗ АО "Благовещенская городская клиническая больница". Информацию о проделанной работе предоставить в срок до 28.12.2018».

К этому письму прикреплено обращение врачей к Андрею Субботину, где они говорят о несогласии с изменениями в штате больницы.