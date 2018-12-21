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сегодня, 16:35 0

Амурским предпринимателям помогут разобраться в тонкостях обращения с мусором

Амурским предпринимателям помогут разобраться в тонкостях обращения с мусором
Фото: www.amur.info

С 2019 года в Амурской области Центр поддержки предпринимательства организует консультации для бизнеса по работе с системой обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Предпринимателям помогут разобраться, как правильно заполнять отчетность по утилизации и размещению отходов, ориентироваться в нормативной базе, а также как организовать работу с операторами вывоза мусора. «Вопрос работы в условиях новой системы обращения с ТКО вызвал большой резонанс в кругу предпринимателей Приамурья. Чтобы помочь бизнесу разобраться в нормативной базе, в заполнении отчетности по утилизации и размещению отходов, а также по заключению договоров с региональными операторами вывоза мусора Центр поддержки будет точечно работать с каждым вопросом предпринимателей», – рассказала замминистра экономического развития и внешних связей Приамурья Валентина Дацко.

Обратиться за консультацией можно будет в Центр поддержки предпринимательства по телефонам: (4162) 770-338, 770-339. Также подробную информацию разместят на сайте www.amurfondgarant.ru.

В этом году в Центре поддержки предпринимательства более 2 000 человек получили информационно-консультационную помощь. Сотрудники провели более 70 обучающих мероприятий для бизнеса.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Амурская область перейдет на новую систему обращения с ТКО не с 1 января 2019 года, а с 1 апреля 2019 года.

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#ЖКХ #закон #областная власть

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