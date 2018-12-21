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Приамурье ждет снежная суббота: прогноз погоды на 22 декабря

Приамурье ждет снежная суббота: прогноз погоды на 22 декабря
Фото: amur.info

В Амурской области 22 декабря будет облачно с прояснением, в большинстве районов пройдет слабый и умеренный снег. Ночью в отдельных районах ожидается туман. Ветер разгонится до 5 метров в секунду, местами ускоряясь до 12 метров в секунду.

Температура ночью по области составит минус 23…28, местами будет 33….38 градусов мороза. Днем столбики термометров остановятся на отметках 13…18 градусов ниже нуля, местами будет минус 23…28.

В Благовещенске 22 декабря установится переменная облачность, во второй половине ночи и днем пройдет слабый снег. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура ночью составит минус 23…25, днем будет минус 13…15 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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