«Нет» подаркам учителям и врачам сказали большинство участников опроса на Амур.инфо

1 090 человек пожелали поделиться своим мнением с редакцией ИА «Амур.инфо» на тему – нужно ли покупать дорогие подарки учителям и врачам. Отрицательный ответ дали почти три четверти участников опроса.

Самым востребованным оказался следующий ответ: «Нет, они за свою работу, как и все, получают зарплату». Его выбрали 436 респондентов (40 % всех участников голосования). На втором месте по популярности стал ответ: «Да, но только в день рождения или в профессиональный праздник», – так ответили 225 человек (20,6 %). Тройку популярных вариантов замыкает «Нет, это способствует расцвету коррупции» – так ответили 186 человек (17,1 %).

Варианты, набравшие меньше 100 голосов, Амур.инфо публикует в порядке убывания их количества. «Нет, подобные траты обходятся слишком дорого для семейного бюджета», – выразили мнение 89 человек (8,2 %). «Да, это настолько уважаемые профессии, что работникам хочется вручать все и побольше», – признались 79 опрошенных (7,2 %). Одинаковое количество голосов – 31 (2,8 %) – набрали два варианта: «Да, я хочу, чтобы моим детям было легко учиться, а мою семью хорошо лечили» и «Мне все равно, кому вручать подарки – учителям, врачам, чиновникам или кому-то еще».

Строку «Другой вариант» предпочли 13 участников голосования (1,2 %). Многие из них считают, что подарки – это хорошо. «Считаю, что дарение подарков, купленных за свою зарплату – это личное дело и решение каждого гражданина, главное, чтобы качество обучения и лечения от подарков не зависело», – выразил мнение читатель. «Цветы, конфеты, хорошее вино – можно», – разрешил другой респондент. «Учителям и врачам можно дарить. Недорогие подарки, суммой до 500 рублей», – уточняет читатель. «Всегда была традиция, пусть она останется, ведь учитель и врач – уважаемые профессии, и мы ценим их труд», – поделился другой читатель.

«Было бы за что, можно и подарить. Но в разумных пределах», – предостерегает участник опроса. «Подарки дарить можно, необязательно дорогие. Дорог не подарок, а внимание. По каким поводам? Профессиональные праздники, выпускные – почему бы и нет. А вот день рождения, если не юбилей типа 50–55–60–100 лет, – необязательно регламентировать. Если душа просит, почему бы и не поздравить учителя или врача!» – подробно разложил респондент. «Нерадивым специалистам дари не дари, ничего лучше, чем они могут сделать, все равно не сделают. Есть замечательные Врачи и Учителя, им хочется что-нибудь подарить, но дорогими подарками таких людей можно только обидеть, поэтому к этому вопросу нужно подходить разумно», – аргументированно ответил читатель.

«А гибддшникам, чиновникам и прочим, с кем приходится иметь дело по жизни? Почему учителей и врачей отдельно выделяют? Если речь о взятке как способе решения вопросов – это плохо. Хотя иной раз приходится это делать – так проще, быстрее и удобнее. Если речь о благодарности от всего сердца за хорошо сделанную работу, сердечное отношение, то почему бы и нет», – рассудил респондент.

«Это способствует расцвету коррупции. Особо сложная ситуация сложилась в роддомах, таких страшилок говорят о родах, что, кажется, лучше заплатить, чтобы не было негативных впечатлений и осложнений. А вообще чисто символический подарок в виде коробки конфет или тортика врачу за выздоровление и внимательное отношение и педагогу или воспитателю на профессиональный праздник – можно», – разрешил читатель.

«Необходимо воспитывать в своих детях умение быть благодарными: цветы, конфеты учителю в праздник обязательны. К сожалению, для многих слова "школьная мама" – лишь устоявшийся штамп, который произносят единожды на выпускном, а в остальное время не вспоминают. Хорошему учителю знаки внимания и благодарности необходимы, как оценка его деятельности учениками и родителями, источник энергии. То же касается и врачей. Ничего не вижу криминального в цветах и конфетах, небольших подарках, идущих от души, в знак за приложенные силы и старание», – написал участник опроса. «Думаю, надо обратить внимание на чиновников», – думает другой. «Разве только эти должности уважаемы? Так почему только о них говорят? Я считаю, что их уже избаловали. Что и правда... боишься, что не так полечат или твоего ребенка ценить не будут за успехи, только из-за отсутствия подарков», – пожаловался читатель. «Нет. Учитель и врач – это должно быть призванием», – строго заключил участник опроса.

Тем временем на Амур.инфо начался новый опрос. Читателям предлагается вспомнить и рассказать, чем им запомнился уходящий, 2018 год.