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21декабря
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сегодня, 15:25 1

Амурские больницы получили 15 машин скорой помощи и мобильную медлабораторию

Амурские больницы получили 15 машин скорой помощи и мобильную медлабораторию
Фото: www.amurobl.ru

Больницы городов и районов Амурской области получат 15 новых машин скорой помощи и передвижную медицинскую лабораторию. Минздрав России обещает выделить Приамурью еще шесть спецавтомобилей.

«Автомобили, которые мы вручаем сегодня, приобретены за счет средств резервного фонда Российской Федерации. На выделенные средства также будут куплены школьные автобусы, спецтехника для перевозки инвалидов. Вопросам обновления автопарка социальных учреждений в Амурской области уделяется особое внимание. Нет сомнений в том, что эти машины принесут много пользы и станут хорошими помощниками в деле спасения жизней и сохранения здоровья людей», – отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

В торжественной обстановке он вручил ключи водителям и фельдшерам больниц Амурской области, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Новые машины – это шаг вперед по мобильности и своевременности оказания экстренной медицинской помощи. Что особенно важно, мы получили возможность обновить автопарк в северных районах Приамурья, где в силу климатических и географических особенностей транспорт изнашивается быстрее», – рассказал министр здравоохранения региона Андрей Субботин.

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#здоровье #областная власть #транспорт

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Комментарии
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  • kidman

    kidman
    1 час назад

    Если просто технику районам передать - без губернатора, министра, СМИ и вспышек фотокамер - то машины, конечно же, не заведутся и не поедут.

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