Приамурье заняло 62 место в «Национальном туристическом рейтинге»

Фото: Амур.инфо

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России» провели исследование, посвященное туризму. Был составлен рейтинг регионов РФ с точки зрения развития туристической отрасли, туристической привлекательности, туристического потенциала, популярности у отечественных и иностранных туристов. Вошла в рейтинг и Амурская область.

Результаты опубликованы на сайте Rustur.ru. Приамурье в «Национальном туристическом рейтинге–2018» оказалось на 62 месте из 85. Отмечается, что регион попал в группу с условным названием «Крепкие профи». В него вошли регионы РФ, занявшие позиции с 21-й по 69-ю включительно.

Лидерами рейтинга стали Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург и Республика Крым – 1–5 места соответственно. Аутсайдерами признаны такие регионы, как Республика Калмыкия, Республика Тыва, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ и Ненецкий автономный округ – 81–85 места соответственно.