Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:03 0

Приамурье заняло 62 место в «Национальном туристическом рейтинге»

Приамурье заняло 62 место в «Национальном туристическом рейтинге»
Фото: Амур.инфо

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России» провели исследование, посвященное туризму. Был составлен рейтинг регионов РФ с точки зрения развития туристической отрасли, туристической привлекательности, туристического потенциала, популярности у отечественных и иностранных туристов. Вошла в рейтинг и Амурская область.

Результаты опубликованы на сайте Rustur.ru. Приамурье в «Национальном туристическом рейтинге–2018» оказалось на 62 месте из 85. Отмечается, что регион попал в группу с условным названием «Крепкие профи». В него вошли регионы РФ, занявшие позиции с 21-й по 69-ю включительно.

Лидерами рейтинга стали Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург и Республика Крым – 1–5 места соответственно. Аутсайдерами признаны такие регионы, как Республика Калмыкия, Республика Тыва, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ и Ненецкий автономный округ – 81–85 места соответственно.

Просмотров всего: 760

#туризм

распечатать


Происшествия

Последние амурские туристы с китайского острова Хайнань летят в Москву
Происшествия 3

Амурские туристы, прилетевшие из Хайкоу в Хабаровск, едут домой на автобусе
Общество

Амурчан, застрявших на Хайнане, вывозят в Хабаровск, а затем – в Приамурье
Происшествия 19

Вылета из китайского Хайкоу ждут 47 разгневанных амурчан
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь