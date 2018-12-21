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сегодня, 15:16 14

Будущий мусороперерабатывающий завод «БлагЭко» не подходит для амурского климата

Будущий мусороперерабатывающий завод «БлагЭко» не подходит для амурского климата
Фото: sar-holding.ru

Мусороперерабытывающий завод «БлагЭко», который строят в Приамурье с 2007 года, не соответствует климатическим условиям Амурской области. Объект готов более чем на 90 процентов. Городские власти продолжают искать инвестора, который смог бы запустить завод. Об этом рассказал глава региона Василий Орлов на встрече с журналистами.

«"БлагЭко" – это стройка, которая стала долгостроем, к сожалению. При этом готовность проекта очень высокая. На мой взгляд, главная проблема этого объекта в том, что он построен по технологии, не соответствующей нашим климатическим условиям. Эта технология, если я не ошибаюсь, австрийская, она предполагает большое количество компоста, перегноя, который производится ускоренными темпами. Органика, мусор сначала фракционируются, отсортировываются полезные элементы: стекло, бумага, картон, и прочее. Остальная часть, ее порядка 70 процентов, – это органические отходы, которые загоняются в соответствующие бункеры и в ускоренном порядке проходит их разложение. После этого они превращаются в удобрения. К сожалению, в наших климатических условиях этот процесс очень затруднителен. Он возможен, но затраты на отопление настолько высокие, что завод становится планово убыточным», – пояснил ИА «Амур.инфо» Василий Орлов.

«Сегодня, по моей информации, город Благовещенск ищет концессионера, который бы взял в эксплуатацию и весь благовещенский полигон мусора и, собственно, этот мусороперерабатывающий завод, и смог их взаимоувязать в одну экономическую модель. Такая работа ведется, но, скажу вам, что за последние три года этот завод находится именно в таком положении. Небольшие инвестиции нужны, чтобы его запустить, несколько десятков миллионов рублей, чтобы дать дополнительно воду туда и по второй очереди подключить к электричеству. То есть это непринципиально большие расходы, по сравнению с тем, что уже вложено. За три года там инвестор так и не появился. И главная проблема – экономическая модель, отсутствие экономической целесообразности», – отметил глава региона.

Мусороперерабатывающий завод в Благовещенске начали строить в 2007 году. Тогда сообщалось, что перерабатывать мусор будут на площади пять гектаров силами 150 человек. 40 тысяч тонн мусора в год планировалось сортировать, обрабатывать и прессовать. Запустить завод собирались сначала в 2008-м году, потом – в 2010-м, затем – в 2014 году. Еще 4 года назад Амур.инфо сообщало, что объект готов на 96 %, но его не могли подключить к отоплению, говорили о необходимости реконструкции котельной, также требовалось пробурить скважину для организации водоснабжения.

Летом 2018 года, мэрия сообщала, что с запуском мусороперерабатывающего комплекса «БлагЭко» на полигон твердых коммунальных отходов будут привозить только несортируемый мусор, он будет спрессован в брикеты, что значительно снизит его объем.

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#строительство #экономика

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Комментарии
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  • БаРмалей

    БаРмалей
    3 часа назад

    Главное-бабло освоили на 90%, так надо озвучить всех участников забега и посадить на кол за разбазаривание наших налогов! Получается через 10 лет- ой не то строили?! К стенке ублюдков.

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    Кто говорил что в России нужно строить заводы , а не торговые центры? Вот построили- стоИт! А торговые центры, хотя бы работают!

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    сейчас подождите, мы еще с китаем отношения профукаем и гпз забросят

  • добренький

    добренький
    2 часа назад

    ТОЧНО БАБЛО ПОИМЕЛИ ВСЕ НАЧИНАЯ С КОЛЕСОВА , ТЕПЕРЬ ИЩЕМ ИНВЕСТОРА ЕЩЕ ПОИМЕТЬ. НО НЕ ПОНЯТНО А СЕЙЧАС С 1 АПРЕЛЯ КАК БЫТЬ ЗАВОД НЕ РАБОТАЕТЮ

  • Кукумбер

    Кукумбер
    2 часа назад

    А сжигать не проще? Опять же, тепло можно использовать для переплавки металлических отходов и отопления/водоснабжения ближайших построек. Дёшево и сердито, пригодно в любом климате. Один вопрос - с отдельной сортировкой и хранением опасных отходов

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    Кукумбер

    А сжигать не проще? Опять же, тепло можно использовать для переплавки металлических отходов и отопления/водоснабжения ближайших построек. Дёшево и сердито, пригодно в любом климате. Один вопрос - с отдельной сортировкой и хранением опасных отходов



    дымить и вонять будет на весь Благовещенский район

  • Медведь123

    Медведь123
    2 часа назад

    Очень интересно, а как собирались утилизировать мусор с 1 января? Тарифы утвердили, цену подняли в разы, а по факту ничего не готово. Ужас!!! Такое может ьыть только в России

  • тт

    тт
    2 часа назад

    Как то даже и не удивительно, вполне по-русски, сначала нарубить дров, а потом начать думать...

  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    видимо после подобных историй почти 100 лет назад Сталин и начал казнить врагов народа. как их по другому назвать и как с ними по другому бороться?

  • Sah

    Sah
    2 часа назад



    Мусороперерабытывающий завод «БлагЭко», который строят в Приамурье с 2007 года, не соответствует климатическим условиям Амурской области. Объект готов более чем на 90 процентов. Городские власти продолжают...



    продолжают делать то, что всегда:

  • Альтер

    Альтер
    2 часа назад

    Да нет-завод то подходит

    просто надо "правильного" хозяина поставить

    Как только появиться СВОЙ и самое главное ПРАВИЛЬНЫЙ хозяин-то и сразу все всему подойдет и сразу экологические нормы встанут в нужное стойло

  • Дочь Самурая

    Дочь Самурая
    1 час назад

    Классика жанра. Это невероятно. Как! Как это возможно????? Почему ???? Нет слов, уже нет просто слов... 90% готовность . Это утопия, товарищи. Ничего никогда не изменится

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Мусороперерабатывающий завод (объект готов более чем на 90 процентов), строили-строили, в итоге не достроили... Нефтеперерабатывающий завод, который строили в Березовке (проектные работы были выполнены почти до 90 процентов) тоже не достроили - заморозили... В области традиция такая, 90 процентов и... СТОП(!)???

  • starco

    starco
    52 минуты назад

    Kadet_84

    Мусороперерабатывающий завод (объект готов более чем на 90 процентов), строили-строили, в итоге не достроили... Нефтеперерабатывающий завод, который строили в Березовке (проектные работы были выполнены почти до 90 процентов) тоже не достроили - заморозили... В области традиция такая, 90 процентов и... СТОП(!)???



    В Свободном станцию обезжелезивания построили и с помпой сдали в 2012-м. А потом оказалось, что забыли про две мелочи: во-первых, станции банально не хватает воды - нужна реконструкция водозабора. А, во-вторых, от станции идёт водовод в центральную часть города, износ которого перешагнул все мыслимые сроки - и запланированные объемы и давление после станции обезжелезивания приведут к порывам и выходу его из строя. И теперь этом памятник идиотизму городских властей как бы есть - но в городе ситуация с качеством воды не изменилась от слова совсем. Станция, кстати, стоимостью то ли 160, то ли 180 млн. Надеемся, при Константинове она наконец-то запустится и заработает в нормальном режиме...

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