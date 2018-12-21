Будущий мусороперерабатывающий завод «БлагЭко» не подходит для амурского климата

«"БлагЭко" – это стройка, которая стала долгостроем, к сожалению. При этом готовность проекта очень высокая. На мой взгляд, главная проблема этого объекта в том, что он построен по технологии, не соответствующей нашим климатическим условиям. Эта технология, если я не ошибаюсь, австрийская, она предполагает большое количество компоста, перегноя, который производится ускоренными темпами. Органика, мусор сначала фракционируются, отсортировываются полезные элементы: стекло, бумага, картон, и прочее. Остальная часть, ее порядка 70 процентов, – это органические отходы, которые загоняются в соответствующие бункеры и в ускоренном порядке проходит их разложение. После этого они превращаются в удобрения. К сожалению, в наших климатических условиях этот процесс очень затруднителен. Он возможен, но затраты на отопление настолько высокие, что завод становится планово убыточным», – пояснил ИА «Амур.инфо» Василий Орлов.

«Сегодня, по моей информации, город Благовещенск ищет концессионера, который бы взял в эксплуатацию и весь благовещенский полигон мусора и, собственно, этот мусороперерабатывающий завод, и смог их взаимоувязать в одну экономическую модель. Такая работа ведется, но, скажу вам, что за последние три года этот завод находится именно в таком положении. Небольшие инвестиции нужны, чтобы его запустить, несколько десятков миллионов рублей, чтобы дать дополнительно воду туда и по второй очереди подключить к электричеству. То есть это непринципиально большие расходы, по сравнению с тем, что уже вложено. За три года там инвестор так и не появился. И главная проблема – экономическая модель, отсутствие экономической целесообразности», – отметил глава региона.

Мусороперерабатывающий завод в Благовещенске начали строить в 2007 году. Тогда сообщалось, что перерабатывать мусор будут на площади пять гектаров силами 150 человек. 40 тысяч тонн мусора в год планировалось сортировать, обрабатывать и прессовать. Запустить завод собирались сначала в 2008-м году, потом – в 2010-м, затем – в 2014 году. Еще 4 года назад Амур.инфо сообщало, что объект готов на 96 %, но его не могли подключить к отоплению, говорили о необходимости реконструкции котельной, также требовалось пробурить скважину для организации водоснабжения.

Летом 2018 года, мэрия сообщала, что с запуском мусороперерабатывающего комплекса «БлагЭко» на полигон твердых коммунальных отходов будут привозить только несортируемый мусор, он будет спрессован в брикеты, что значительно снизит его объем.