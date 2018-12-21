Будущий мусороперерабатывающий завод «БлагЭко» не подходит для амурского климата
Мусороперерабытывающий завод «БлагЭко», который строят в Приамурье с 2007 года, не соответствует климатическим условиям Амурской области. Объект готов более чем на 90 процентов. Городские власти продолжают искать инвестора, который смог бы запустить завод. Об этом рассказал глава региона Василий Орлов на встрече с журналистами.
«"БлагЭко" – это стройка, которая стала долгостроем, к сожалению. При этом готовность проекта очень высокая. На мой взгляд, главная проблема этого объекта в том, что он построен по технологии, не соответствующей нашим климатическим условиям. Эта технология, если я не ошибаюсь, австрийская, она предполагает большое количество компоста, перегноя, который производится ускоренными темпами. Органика, мусор сначала фракционируются, отсортировываются полезные элементы: стекло, бумага, картон, и прочее. Остальная часть, ее порядка 70 процентов, – это органические отходы, которые загоняются в соответствующие бункеры и в ускоренном порядке проходит их разложение. После этого они превращаются в удобрения. К сожалению, в наших климатических условиях этот процесс очень затруднителен. Он возможен, но затраты на отопление настолько высокие, что завод становится планово убыточным», – пояснил ИА «Амур.инфо» Василий Орлов.
«Сегодня, по моей информации, город Благовещенск ищет концессионера, который бы взял в эксплуатацию и весь благовещенский полигон мусора и, собственно, этот мусороперерабатывающий завод, и смог их взаимоувязать в одну экономическую модель. Такая работа ведется, но, скажу вам, что за последние три года этот завод находится именно в таком положении. Небольшие инвестиции нужны, чтобы его запустить, несколько десятков миллионов рублей, чтобы дать дополнительно воду туда и по второй очереди подключить к электричеству. То есть это непринципиально большие расходы, по сравнению с тем, что уже вложено. За три года там инвестор так и не появился. И главная проблема – экономическая модель, отсутствие экономической целесообразности», – отметил глава региона.
Мусороперерабатывающий завод в Благовещенске начали строить в 2007 году. Тогда сообщалось, что перерабатывать мусор будут на площади пять гектаров силами 150 человек. 40 тысяч тонн мусора в год планировалось сортировать, обрабатывать и прессовать. Запустить завод собирались сначала в 2008-м году, потом – в 2010-м, затем – в 2014 году. Еще 4 года назад Амур.инфо сообщало, что объект готов на 96 %, но его не могли подключить к отоплению, говорили о необходимости реконструкции котельной, также требовалось пробурить скважину для организации водоснабжения.
Летом 2018 года, мэрия сообщала, что с запуском мусороперерабатывающего комплекса «БлагЭко» на полигон твердых коммунальных отходов будут привозить только несортируемый мусор, он будет спрессован в брикеты, что значительно снизит его объем.
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