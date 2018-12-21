Названо количество россиян, которые уберут елку к лету

Больше половины россиян выбрасывают новогодние елки в течение месяца после праздника. До марта дерево стоит у десятой части граждан и только 4 процента расстаются с деревом не раньше лета.

Об этом свидетельствуют данные исследования компании MARC, его итоги публикует в пятницу, 21 декабря, РИА Новости.

Елку на Новый год наряжают большинство (82 процента) респондентов. Почти половина (48 процентов) предпочитают искусственную ель, чуть меньше трети (27 процентов) – живую, остальные (25 процентов) выбирают дерево от случая к случаю.

Большая часть россиян использует елочные игрушки, доставшиеся по наследству (59 процентов), каждый год новые покупают 28 процентов жителей страны.

Треть опрошенных намерены потратить на новогодние подарки менее 5 тысяч рублей. До 7,5 тысячи готовы отдать 16 процентов респондентов, до 10 тысяч – 12, а раскошелиться на 30 тысяч и более планируют только 7 процентов жителей страны. Почти все опрошенные будут дарить подарки родственникам (90 %).

Самый популярный подарок – съедобный: большая часть россиян вручит родным и близким конфеты, спиртные напитки и деликатесы. Многие купят сувениры, парфюмерию, косметику и бижутерию, а также подарочные сертификаты. Все более популярным подарком на Новый год становятся деньги.

Ранее редакция Амур.инфо проводила голосование, посвященное тратам на Новый год. До 5 000 рублей планируют потратить на празднование Нового года 30,6 % всех участников голосования. От 5 000 до 10 000 рублей –17,6 %. От 10 000 до 15 000 рублей планируют потратить 8,9 % процентов опрошенных.