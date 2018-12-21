Амурчанин, давший взятку в администрации Свободненского района, оказался за решеткой

В Свободном осужден 55-летний горожанин, давший взятку в администрации города. За это мужчина лишился свободы и получил штраф в размере одного миллиона рублей.

Как сообщает прокуратура Амурской области, установлено, что подсудимый дал взятку начальнику отдела по управлению имуществом администрации Свободненского района и ее заместителю за совершение незаконных действий по изготовлению фиктивного договора купли-продажи лесных насаждений.

Суд назначил мужчине наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, он обязан выплатить в пользу государства штраф в размере одного миллиона рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Лишение свободы грозит и 49-летней чиновнице, работавшей начальником отдела по управлению имуществом в администрации Свободненского района. Женщина обвиняется в получении взяток и заключении «нужных» контрактов.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 4 октября 2017 года начальник отдела по управлению имуществом администрации, договорившись со своим заместителем, получила от знакомого взятку в сумме 20 000 рублей за совершение незаконных действий по изготовлению и передаче последнему фиктивного договора купли-продажи лесных насаждений. Обвиняемую задержали 19 января 2018 года. Женщине грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет и штраф.