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21декабря
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На отопительный сезон в Амурской области выделили еще более 53 миллионов рублей

На отопительный сезон в Амурской области выделили еще более 53 миллионов рублей

Заседание областного законодательного собрания депутаты начали с финансового вопроса – обсуждения изменений в бюджете. Некоторых смутили 53 миллиона рублей, дополнительно выделенные на прохождение отопительного сезона.

Вопрос обсуждался в первом чтении. Министр финансов Вера Артемьева сообщила, что в бюджете области предлагается снизить дефицит на 7,7 миллиона рублей. Это можно сделать за счет увеличения дотаций на сбалансированность из федерального бюджета и сокращение межбюджетного трансферта на обеспечение члена Совета Федерации.

Также областной минфин предложил перераспределить расходы областного бюджета. Ужаться предлагают минспорта, минобразования, минздраву и ГБУ «Агентство Амур-медиа». Больше всего решили сэкономить на минсоцзащиты. «В связи с уменьшением получателей социальных выплат предложено уменьшить ассигнования на 43,8 миллиона рублей», – пояснила Вера Ефимовна.

Благодаря этой оптимизации предлагается добавить на обеспечение прохождение отопительного сезона 53,7 миллиона рублей. Некоторых депутатов смутил дополнительный перевод средств на столь важную строчку расходов. «Изначально меньше заложили, чем требуется? – спросила депутат Ольга Петайчук. – Или что-то рассчитали неправильно?».

Вера Артемьева пояснила, что так происходит ежегодно.

«При первоначальном принятии бюджета у нас недостаточно средств для того, чтобы заложить все назначения в бюджет», – ответила она.

Другой депутат Кирилл Зимин поинтересовался, на что именно пойдут дополнительные 53 миллиона рублей, если осенью докладывали, что все котельные готовы к зиме, запас топлива имеется.

«Есть два проблемных места, – пояснил министр ЖКХ Сергей Гордеев. – Первое – село Возжаевка, где имеется нехватка топлива. Там одно предприятие ушло, другое зашло в августе. Другое – ЗАТО Циолковский, где выявилась недостача топлива – 700 тонн. За остальные населенные пункты у нас переживаний нет».

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#ЖКХ #заксобрание

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    а по искать пропажу в Циолковском??? или там уже все шито-крыто

  • Разиня

    Разиня
    42 минуты назад

    ну так найдите мазут. зачем вбухивать туда дополнительные средства? не найдёте - пущай там всё мерзнет. так же и по Возжаевке - ну и что что предприятие ушло - оно с собой топливо вывезло или как? министрь пургу несёт откровенную.

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