Новогодние представления, городской маркет и скандинавская ходьба: выходные в Благовещенске

Большинство мероприятий в выходные будут посвящены приближающемуся Новому году. Культурные и развлекательные учреждения города подготовили различные программы. Пройдет и международное мероприятие «Шаг во имя дружбы» – соревнования по скандинавской ходьбе. В «Островах» организуют праздничный «Городской маркет».

Суббота, 22 декабря

В 09:00 по адресу: Кузнечная, 113, начнется первенство города Благовещенска по гиревому спорту среди юниоров.

Дом ремесел в 10:30 приглашает на мастер-класс по бисероплетению. В 11:00 там же проведут мастер-класс по керамике. Необходима предварительная запись.

В филиале ОКЦ по адресу: Чайковского, 191, пройдет новогодняя театрализованная развлекательная программа для детей с ОВЗ. Начало в 11:00.

В ГДК в 11:00 начнется интерактивная развлекательная программа «Первая ёлочка для самых маленьких». Это новогодний праздничный утренник для детей от 1 года до 3 лет. В 16:00 здесь проведут новогоднюю шоу-программу для детей в возрасте 6-12 лет «Недетская ёлка, Или взрослым вход воспрещён».

Театр кукол организует новогодние утренники для детей «Весёлый новогодний карнавал». Начало в 12:00.

В большом зале ОКЦ в 16:00 покажут новогоднюю сказку для самых маленьких «Письмо для Деда Мороза». В 17:00 в фойе на втором этаже пройдет новогодняя игровая программа с хороводом у ёлки «Новогодний переполох».

В АОДНТ дадут концерт в рамках программы по культурному обмену «Россия – Китай» под названием «Дружба без границ». Зрителей ждет выступление детских творческих коллективов и отдельных исполнителей из Дворца пионеров Хэйхэ с номерами вокального, музыкального и хореографического искусства. С российской стороны выступят образцовый хореографический ансамбль «Мы», образцовый детский ансамбль народной песни «Перекати-поле», танцевально-спортивный клуб «Эриданс», солистка Инна Казарян, театр огня «Одержимые», клуб исторической реконструкции «Ясень» и другое. Начало в 16:00.

Воскресенье, 23 декабря

Дом ремесел в 10:00 приглашает на мастер-класс по народной кукле; в 11:00 – на мастер-класс в рамках по канзаши и на мастер-класс в технике бисероплетение. Необходима предварительная запись.

В 11:00 в малом зале ОКЦ покажут новогоднюю сказку «Бабки Ёжки и Новый год». В 16:00 в большом зале ОКЦ можно будет посмотреть новогоднюю сказку для самых маленьких «Письмо для Деда Мороза». В 17:00 в фойе второго этажа состоится новогодняя игровая программа с хороводом у ёлки «Новогодний переполох».

В ГДК в 11:00 начнется интерактивная развлекательная программа «Первая ёлочка для самых маленьких». Это новогодний утренник для детей от 1 года до 3 лет.

В 11:00 областная филармония приглашает на хоровод вокруг ёлки и театрализованное представление «Как спасти Деда Мороза?».

В 13:00 на площади Ленина стартует международное спортивное мероприятие по скандинавской ходьбе «Шаг во имя дружбы». Участники преодолеют две дистанции: более подготовленные могут попробовать свои силы на дистанции в 4 километра (от площади Ленина до улицы Мухина и обратно), а для начинающих спортсменов дистанция будет вдвое короче. Приглашаются все любители скандинавской ходьбы со своим инвентарем. Для участников мероприятия пройдет мастер-класс по этому виду спорта.

В 13:00 в спорткомплексе «Олимп» по адресу: улица Октябрьская, 173/1, начнется открытый кубок Благовещенска по тяжелой атлетике. Ожидается порядка 50 участников соревнований из Благовещенска, Свободного, Райчихинска и Шимановска.

В 14:00 в школе № 24 по адресу: улица Заводская, 18, состоится новогодний турнир по настольному теннису.

Суббота и воскресенье, 22 и 23 декабря

С 12:00 до 18:00 в «Старом городе» ТРЦ «Острова» будет работать праздничный «Городской маркет»: откроются более 60 точек, где можно приобрести эксклюзивные сувениры и подарки ручной работы к предстоящим праздникам.

В 11:00 и 13:00 в Grand Arena Ostrova пройдет новогодний утренник «Новогодние приключения Олафа».

А на Ледовой арене в ТРЦ «Острова» проведут интерактивный утренник «Сказка в новогоднюю ночь», поставленный по мотивам известного произведения Г.Х. Андерсена «Огниво». 22 декабря мероприятие пройдет в 13:15 и 15:45, 23 декабря – в 10:45 и 15:45.

Театр драмы в эти дни подготовил волшебную сказку «Щелкунчик- принц». Начало в 10:00, 13:00 и 16:00. И хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой, зажигательную дискотеку.

В ГДК состоится новогодняя шоу-программа для детей в возрасте 6-12 лет «Недетская ёлка, или Взрослым вход воспрещён». Начало в 16:00. А в 11:00 там же пройдет новогодний утренник «Первая ёлочка для самых маленьких».

В ДК Профсоюзов пройдут новогодние представления «Новогодние игрушки». В программе спектакль с участием артистов вокальной студии «Фламинго», музыкальной студии «Барба-ля-ля», студии современной хореографии «Контраст», а также хоровод вокруг ёлки с Дедом Морозом. Там же организуют программу «Жаркий Новый год». Зрителей ждут восточные мотивы в новогодней сказке от школ восточного танца «Туниса» и «Адара». Начало в 16:00.