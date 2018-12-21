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Мальчик из Амурской области победил в конкурсе рисунков «Мои родители работают в полиции»

Мальчик из Амурской области победил в конкурсе рисунков «Мои родители работают в полиции»

Юный амурчанин победил во всероссийском конкурсе «Мои родители работают в полиции». 11-летний Савелий Горбунов нарисовал свою маму, которая работает в управлении по работе с личным составом управления МВД России по Амурской области. Работу мальчика признали одной из лучших.

Кроме портрета, написанного Савелием, лучшими признаны работы Миланы Дятловой из Ростовской области и Ангелины Ульяновой из Ульяновской области. Второе место – у Стефании Варламовой из Самарской области, Богдана Шакирова из Республики Татарстан и Кристины Коминой из Калужской области. Третье место поделили Арина Перечина из Тамбовской области, Ангелина Дейкова из Орловской области и Анастасия Денисова из Республики Удмуртия.

10 рисунков, отобранных членами жюри, опубликуют на сайте Общественного совета при МВД России. Посетители сайта смогут проголосовать за понравившуюся работу. По результатам голосования победитель получит приз зрительских симпатий.

Всероссийская акция «Мои родители работают в полиции» провело МВД России при поддержке Общественного совета при министерстве. Участниками акции стали дети, победившие на первом этапе регионального конкурса. Более 200 детских рисунков со всех регионов страны направлены в Москву для участия в финале.

В процессе отбора, по словам представителей комиссии, их поразило разнообразие выставленных работ. Рисунки, выполненные цветными карандашами, акварелью, мелками и фломастерами, отражали видение детьми нелегких служебных будней родителей.

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#дети #закон #конкурсы

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    звучит как донос Павлика Морозова

  • V.M.

    V.M.
    4 часа назад

    Братеев, вы дурак.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    3 часа назад

    Отличный рисунок. Мои поздравления!!!

  • V.M.

    V.M.
    3 часа назад

    Молодец 11-летний Савелий Горбунов ! И рисунок хорош, и мама красивая!

  • НачинающийПивовар

    НачинающийПивовар
    59 минут назад

    Дети рисовали разное, кто папу с бутылкой из под шампанского в руках, кто маму дознавателя с начальниками...

  • Хмык

    Хмык
    54 минуты назад

    Мало у нас подобных конкурсов. А ведь можно еще:

    Мой папа работает ассенизатором, моя мама работает техником-осеменителем....

    А так да, картинка симпотная.

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