Первые самолеты по льготным тарифам из Приамурья начнут летать в январе

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С середины января «Уральские авиалинии» начнут выполнять рейсы по субсидированным тарифам. Первые борта начнут курсировать с 16 января. Дешевые билеты уже поступили в продажу.

В авиационных агентствах Благовещенска открылись продажи билетов на рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» для льготников. Они могут улететь из Благовещенска в Екатеринбург, Москву, Сочи, Симферополь и Санкт-Петербург с посадкой в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Пока программа спланирована до конца мая. С учетом перехода между сезонными навигациями корректировки перевозчиком еще будут вноситься, сообщают в региональном минтрансе.

Стоимость утвержденных тарифов по субсидируемым маршрутам в одном направлении следующая: Благовещенск – Екатеринбург – 6 000 рублей, Благовещенск – Москва – 6 400 рублей, Благовещенск – Сочи – 9 500 рублей, Благовещенск– Санкт-Петербург – 6 500 рублей, Благовещенск – Симферополь – 9 800.

Однако, как ранее сообщало Амур.инфо, это не окончательная стоимость перелета. К тарифу при покупке добавляется комиссионный сбор агентства – в среднем это 500-650 рублей.

Также ожидается открытие продаж субсидированных авиабилетов авиакомпании «Сибирь» (S7), которая планирует выполнять полеты по дополнительно включенному маршруту новым постановлением правительства Российской Федерации Благовещенск – Новосибирск. Утвержденный тариф в одном направлении – 4 500 рублей. Также в программе субсидированных перевозок на маршрутах из Благовещенска в Симферополь, Сочи и Новосибирск участвует авиаперевозчик «Алроса».

«Принятие федерального постановления, кроме увеличения периода перевозок по специальному тарифу с девяти месяцев до круглогодичного, даст возможность жителям Приамурья льготной категории летать по социально значимым и востребованным маршрутам из Благовещенска», – считает министр транспорта и строительства Амурской области Александр Зеленин.

«При непосредственной поддержке министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока правительством региона продолжается работа с Минтрансом России и Росавиацией по внесению изменений в постановления правительства Российской Федерации № 1242 и № 215. Принятые нововведения уже дают возможность гражданам, имеющим статус многодетных родителей, приобретать авиабилеты по специальному тарифу. Профильному министерству поручено разработать постановление, которое позволит родителям многодетных семей реализовать свои права по приобретению льготных авиабилетов», – добавил глава региона Василий Орлов.

Воспользоваться льготными перелетами смогут граждане РФ в возрасте до 23 лет, также граждане в возрасте свыше 60 лет для мужчин и свыше 55 лет для женщин, инвалиды первой группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, инвалиды детства второй и третьей группы и родители многодетных семей.