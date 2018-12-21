И.о. главврача БГКБ отменил приказ о сокращении врачей, подписанный Сергеем Петрухиным

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21 декабря и.о. главврача Благовещенской горбольницы Андрей Роговченко провел совещание. На нем рассмотрели обращение работников амбулаторно-поликлинического отделения травматологии и ортопедии по поводу сокращения ставок врачей, повышения нагрузки на них за счет снижения нормы времени на прием пациентов. Также обсуждался вопрос зарплаты.

Андрей Роговченко поинтересовался, на основании каких нормативных документов производится начисление зарплаты и по какой причине главный врач Сергей Петрухин издал приказ о сокращении врачей-травматологов, передает пресс-служба правительства Амурской области.

Травматологи-ортопеды сообщили, что несколько месяцев вынуждены работать в буквальном смысле на износ. Главный врач, который сейчас находится на больничном, еще летом принял решение об установлении норм плановой нагрузки в смену. Согласно этому документу, врачу травматологу-ортопеду необходимо принять в течение смены 60-66 человек, в том числе в кабинете неотложной помощи, по поводу осложненных травм и открытых повреждений, а также в детском кабинете.

С приказом все доктора были ознакомлены, о чем свидетельствуют их подписи на обороте, но большинство при этом добавили: «Не согласен», «Не согласен с беспределом».

«Тот, кто сочинял эти нормы, сам бы попытался принять такое количество больных за день! Почему-то в других поликлиниках по стране норма примерно 25-35 у травматологов. Откуда у нас такие цифры взялись?» – возмущаются врачи.

Андрей Роговченко решил вместе с экономической службой учреждения разобраться в этом вопросе: «Я вижу, что с травматологией обошлись как-то несправедливо. Люди выполняют норму более чем на 100 %, даже учитывая, что сама норма явно противоречит рекомендованной нагрузке, превышая ее вдвое, причем на зарплате эта переработка практически не отражается».

В ходе совещания было принято решение повторно рассмотреть вопрос о нагрузке врачей амбулаторно-поликлинического отделения травматологии и ортопедии БГКБ, а также о повышении заработной платы сотрудникам данного отделения.

По поводу сокращения 3,5 врачебных ставок все единодушно признали: лишних врачей в отделении нет и быть не может. Наоборот, по мнению Андрея Валерьевича, в подразделении остро чувствуется востребованность каждого специалиста.

В итоге и.о. главного врача Андрей Роговченко отменил приказ о сокращении с 1 октября 2018 года врачебного персонала травматологии.

12 декабря Амур.инфо сообщало, что в Благовещенской городской клинической больнице после операции пациентку перевязали скотчем. Этот случай вылился в громкий скандал. Позже стало известно о смене руководства учреждения, а Сергею Петрухину губернатор предложил подобрать другую должность. При этом Петрухин готов продолжить работу в амурской системе здравоохранения.