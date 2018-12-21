Туктамышеву пригласят на чемпионат Европы

Федерация фигурного катания России заявила, что спортсмены, которые по состоянию здоровья не могут выступить на чемпионате страны в Саранске, будут рассматриваться в качестве кандидатов на попадание в состав сборной на чемпионат Европы. О том, кто поедет на ЧЕ-2019, станет известно после отбора в Саранске.

Заболевшая Елизавета Туктамышева и получивший травму Сергей Воронов будут рассматриваться тренерским советом в качестве кандидатов на попадание в состав сборной на чемпионат Европы. Об этом накануне чемпионата России заявил президент ФФККР Александр Горшков. Туктамышева стала бронзовым призером недавнего финала Гран-при, а Воронов стал на этом турнире в Ванкувере шестым, сообщает Sports.ru.

«Давайте сначала посмотрим на результаты чемпионата страны. Затем свое мнение выскажет тренерский совет, а потом уже исполком Федерации рассмотрит все аргументы. Все возможно», – подчеркнул Горшков.

На вопрос о том, будут ли критерии отбора изменены или сохранится принцип – два лучших спортсмена плюс одна кандидатура по решению тренерского совета и исполкома, – Горшков ответил, что не видит оснований для пересмотра критериев.

На турнир, который пройдет в Ледовом дворце Республики Мордовия, заявлены 15 танцевальных и 12 спортивных пар, 18 одиночников и 18 одиночниц. Основная интрига заключается в противостоянии Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

20 декабря уже выступили мужчины с короткой программой и пары. С короткой программой женщины выступят 21 декабря, а 22 декабря – с произвольной. Итоги соревнований подведут 23 декабря.