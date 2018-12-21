Амурские депутаты от ЛДПР хотели убрать название мэр, считая его заимствованием

На заседании областного заксобрания разгорелась дискуссия по поводу названия муниципальной должности «мэр». Ранее представители фракции ЛДПР предложили внести поправку в областной закон и отменить это название как иностранное.

Обсуждение касалось внесения поправок в областной закон «О наименовании органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в Амурской области». До заседания комитет по вопросам законодательства рассмотрел три поправки, но отклонил только одну, которую предложила фракция ЛДПР. Одним из аргументов депутат Вячеслав Логинов назвал необходимость вносить изменения в многочисленные законы и уставы муниципальных образований.

Депутат фракции ЛДПР Ольга Петайчук пояснила, что их поправка направлена на сохранение русского языка, который защищается федеральными законами. «Такие слова, как мэр, направлены на разрушение самосознания русского человека, – пояснила она. – Возможно, это кажется не так заметно. А что касается дополнительных расходов, то, конечно, на всё требуются расходы. На свободу всегда нужны средства, средства не нужны на крепостное право и на рабство».

Представители фракции ЛДПР заявили, что от слова мэр очень легко избавиться, тем более что есть удобная замена – глава.

Однако в этой инициативе их не поддержали другие оппозиционеры.

«На мой взгляд, слово мэр – это и есть часть современного русского языка, – заявил депутат от фракции КПРФ Роман Кобызов. – Так можно и от слова президент отказаться, и даже от слова царь, которое происходит от слова цезарь».

В итоге за принятие этой поправки проголосовали шесть депутатов, 22 высказались против.