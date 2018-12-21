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Амурские депутаты от ЛДПР хотели убрать название мэр, считая его заимствованием

Амурские депутаты от ЛДПР хотели убрать название мэр, считая его заимствованием

На заседании областного заксобрания разгорелась дискуссия по поводу названия муниципальной должности «мэр». Ранее представители фракции ЛДПР предложили внести поправку в областной закон и отменить это название как иностранное.

Обсуждение касалось внесения поправок в областной закон «О наименовании органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в Амурской области». До заседания комитет по вопросам законодательства рассмотрел три поправки, но отклонил только одну, которую предложила фракция ЛДПР. Одним из аргументов депутат Вячеслав Логинов назвал необходимость вносить изменения в многочисленные законы и уставы муниципальных образований.

Депутат фракции ЛДПР Ольга Петайчук пояснила, что их поправка направлена на сохранение русского языка, который защищается федеральными законами. «Такие слова, как мэр, направлены на разрушение самосознания русского человека, – пояснила она. – Возможно, это кажется не так заметно. А что касается дополнительных расходов, то, конечно, на всё требуются расходы. На свободу всегда нужны средства, средства не нужны на крепостное право и на рабство».

Представители фракции ЛДПР заявили, что от слова мэр очень легко избавиться, тем более что есть удобная замена – глава.

Однако в этой инициативе их не поддержали другие оппозиционеры.

«На мой взгляд, слово мэр – это и есть часть современного русского языка, – заявил депутат от фракции КПРФ Роман Кобызов. – Так можно и от слова президент отказаться, и даже от слова царь, которое происходит от слова цезарь».

В итоге за принятие этой поправки проголосовали шесть депутатов, 22 высказались против.

Просмотров всего: 629

#закон #заксобрание #мэрия #областная власть

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Комментарии
Показать все (32) Обсудить на форуме
  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    А чиновников именовать - бояре... )

    ЛДПРам заняться больше не чем, все проблемы в области уже решили?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Скоро в РУССКОМ языке, русских слов не останется. ВСЕ слова станут: "... частью современного русского языка...", по определению Кобызыва.

  • Тундра

    Тундра
    1 час назад

    Абсолютно правы. При чем тут мэр? Или мер?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Тундра

    Абсолютно правы. При чем тут мэр? Или мер?



    Правильно!



    Назвать Мэра Главой и сразу города станут чище и успешнее! )))



  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    OldlordА чиновников именовать - бояре... )

    ЛДПРам заняться больше не чем, все проблемы в области уже решили?


    На инстаграм подпишитесь мой, то, чего не покажут СМИ о нас, покажу я. Там есть вопрос сегодняшний, который пробородили единоросы... не захотели заслушать информацию от минздрава..

  • starco

    starco
    1 час назад

    Kadet_84

    Скоро в РУССКОМ языке, русских слов не останется. ВСЕ слова станут: "... частью современного русского языка...", по определению Кобызыва.



    Ну да, ну да... Развитие языка не зависит от запретов и распоряжений, - он сам по себе развивается, остаётся лишь фиксировать в правилах написания произошедшие в нём изменения.

    В Свободном глава города, в Белогорске - то же самое. Местные жители так и говорят в Свободном "обратиться к главе", "пусть глава примет меры". И только СМИ, причём - областные, зачастую называют обоих глав "мэрами". При этом администрацию всё-таки предпочитают так и именовать в публикациях, до "мэрии" не сокращают.

  • добренький

    добренький
    1 час назад

    МЕРЕН ЛУЧШЕ ЗВУЧИТ.

  • Разиня

    Разиня
    1 час назад

    Слава боху, страна двигается в правильном направлении, все проблемы решены, пора бы и порешать наконец то вечный спор МЭР или ГЛАВА. А то как то без этого житуха не та.

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    1 час назад

    А элдэпээровцам нечем более заняться, как менять названия! Бухайте уже лучше перед новым годом!

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    Сергей Труш

    Oldlord

    А чиновников именовать - бояре... )

    ЛДПРам заняться больше не чем, все проблемы в области уже решили?



    На инстаграм подпишитесь мой, то, чего не покажут СМИ о нас, покажу я. Там есть вопрос сегодняшний, который пробородили единоросы... не захотели заслушать информацию от минздрава..


    да у него телефон кнопочный и инсты нет))

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    https://www.instagram.com/p/BrocTEnn7vY/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=5kjqw24gauvk

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Сергей Труш

    Oldlord

    А чиновников именовать - бояре... )

    ЛДПРам заняться больше не чем, все проблемы в области уже решили?



    На инстаграм подпишитесь мой,


    Нет у меня инстаграма!



    И не будет в ближайшем будущем.



  • Ляль Дикий

    Ляль Дикий
    1 час назад

    а чего ж не городничий

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Oldlord
    Сергей Труш

    Oldlord

    А чиновников именовать - бояре... )

    ЛДПРам заняться больше не чем, все проблемы в области уже решили?



    На инстаграм подпишитесь мой,


    Нет у меня инстаграма!



    И не будет в ближайшем будущем.





    По моим данным и созвонами с родителями, 26 детей оказались инфицированы гепатитом С. Я предложил заслушать сообщение Минздрава на этот счёт. На месте Едра бы следовало поддержать инициативу, однако Едро решило отклонить и не слушать министра.

  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    1 час назад

    Мэр - это если мужик.

    А ежели баба -то Мэра. Вот у нас - Мэра Валя. Идеально, на мой взгляд.

  • Хмык

    Хмык
    49 минут назад

    Ляль Дикий

    а чего ж не городничий



    ГородоВой



  • ЛайКа

    ЛайКа
    47 минут назад



    Ойнеможудосихпор

    Я давно так не гоготала! Прямо в голос! Аж сложилась

    Вспомнилось мне, что женщины в пмсном состоянии достают семейство передвижением мебели. А тут вон куда энергия-то хлынула

    Ну глава-то звучит солиднее, а все проблемы решены))

  • Щуп

    Щуп
    45 минут назад

    Да че там решать. Если мэр-мужчина, то называть главнюк, а женщину главнючка.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    44 минуты назад

    ЛайКа

    Ойнеможудосихпор

    Я давно так не гоготала! Прямо в голос! Аж сложилась

    Вспомнилось мне, что женщины в пмсном состоянии достают семейство передвижением мебели. А тут вон куда энергия-то хлынула

    Ну глава-то звучит солиднее, а все проблемы решены))


    Ты вменяема? Выше прочесть стало лень?! Место поржать?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    36 минут назад

    В разное время они проходили лечение в гематологическом отделении. Но источник не локализован, равно как и однозначный ответ о причинах

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    36 минут назад

    Ещё по ржать желающие есть? Мжры-шмэры это так... шелуха и тякучка

  • ЛайКа

    ЛайКа
    34 минуты назад

    Сергей Труш



    Ты вменяема? Выше прочесть стало лень?! Место поржать?





    Апсолютли)



    А вы?



    АИ одно из мест, где я получаю информацию. Почему не поржать, если она весёлая?! Вы меня пугаете



    Про Минздрав-то почему АИ не написало? Потому как надо сначала её проверить, так? Так! Выйдет новость или будут предоставлены факты - буду сочувствовать



    Что опять не так?



  • Хмык

    Хмык
    33 минуты назад

    Сергей Труш

    ЛайКа

    Ойнеможудосихпор

    Я давно так не гоготала! Прямо в голос! Аж сложилась

    Вспомнилось мне, что женщины в пмсном состоянии достают семейство передвижением мебели. А тут вон куда энергия-то хлынула

    Ну глава-то звучит солиднее, а все проблемы решены))



    Ты вменяема? Выше прочесть стало лень?! Место поржать?


    Ну да. Совести у нее ноль.



    Над подобными инициативами надо плакать, а инициативщикам вызывать санитаров.



    А она ржот! Нагло. Над скудоумием ЛДПРастов. А их жалеть надо.



  • Хмык

    Хмык
    32 минуты назад

    Сергей Труш

    В разное время они проходили лечение в гематологическом отделении. Но источник не локализован, равно как и однозначный ответ о причинах



    Новость прочитай. Там про слово "мэр".



  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    31 минута назад

    ЛайКа
    Сергей Труш



    Ты вменяема? Выше прочесть стало лень?! Место поржать?





    Апсолютли)



    А вы?



    АИ одно из мест, где я получаю информацию. Почему не поржать, если она весёлая?! Вы меня пугаете



    Про Минздрав-то почему АИ не написало? Потому как надо сначала её проверить, так? Так! Выйдет новость или будут предоставлены факты - буду сочувствовать



    Что опять не так?





  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    27 минут назад

    Можно просто - староста.А в целом очень своевременный проект. А главное он экономически обоснован.Без идеологической подоплёки. И пенсионеры от этого не пострадают.

  • Victrix

    Victrix
    25 минут назад

    Инициатива правильная, ясчитаю. Переименовать нужно в бургомистра.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    21 минута назад

    Victrix

    Инициатива правильная, ясчитаю. Переименовать нужно в бургомистра.



    Бургомистр вольного города Благовещенск. В этом предложении несомненно скрыто рациональное зерно.А вот гауляйтер я думаю неприемлемо.Как-то по фашистски звучит.

  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    20 минут назад

    Если бургомистром называть, то тогда и мэром должен быть немец.

    Труш, например.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    17 минут назад

    Cuba Libre

    Если бургомистром называть, то тогда и мэром должен быть немец.

    Труш, например.



    Ветераны думаю не поймут.Могут достать из кладовки старенький ППШ.

  • Tуман

    Tуман
    12 минут назад

    Какой же Труш немец?

    "Основой фамилии Труш послужило мирское имя Труш. Фамилия Труш происходит от канонического мужского имени Трифон, которое образовано от древнегреческого слова “tryphon” – “нежный”. В основу же фамилии легла просторечная форма этого имени – Труш, Трушка".

  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    6 минут назад

    Самый натуральный немец. Труш по немецки «Müll». Он и говорит по-немецки. Я его вообще не понимаю, английский учил ведь.

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