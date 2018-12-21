СМИ: генподрядчик космодрома Восточный сумел избежать банкротства

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С компанией-генподрядчиком второго стартового комплекса космодрома Восточный будет заключено мировое соглашение. Налоговая служба, требовавшая банкротства ООО «ПСО "Казань"», согласилась на перемирие, а утвердить условия мирового соглашения Арбитражный суд Татарии должен 24 декабря.

Как пишет ИА REGNUM, на заседании 20 декабря, где должны были рассмотреть обоснованность претензий УФНС России по Республике Татарстан, требовавшего признать ООО несостоятельным, было заявлено ходатайство ответчика о мировом соглашении, которое поддержано истцом. Помимо этого, налоговая служба попросила уменьшить сумму претензий почти на 70 миллионов рублей, которые на сегодня выплачены, а подрядчик заявил ходатайство о снятии обременения в виде инкассового поручения с его счетов. Само мировое соглашение по делу должны утвердить 24 декабря, а в случае если его условия в оговоренный срок не будут выполнены, истец может повторно заявить банкротные претензии.

Ранее сообщалось, что налоговая служба потребовала банкротства ООО «ПСО "Казань"», выставив задолженность свыше 1,959 миллиарда рублей. Недочеты стали основанием для оставления иска без движения, но они были устранены в срок, и дело приняли к производству. В комментариях СМИ представители компании-ответчика ранее анонсировали планы по заключению мирового соглашения, не доводя ситуацию до ввода наблюдения.

До конца 2022 года ООО «ПСО "Казань"» должно построить на космодроме Восточный второй стартовый комплекс для пуска ракет-носителей тяжелого класса семейства «Ангара-А5». Соответствующий контракт на сумму 38,7 миллиарда рублей был подписан осенью 2018 года.