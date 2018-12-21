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В Благовещенске через реку Амур открылся грузовой понтонный мост

В Благовещенске через реку Амур открылся грузовой понтонный мост
Фото: архив Амур.инфо

Между городами Благовещенск и Хэйхэ открылся грузовой понтонный мост через реку Амур для грузовых автомобильных перевозок. Использование конструкции позволяет продлить грузоперевозки между приграничными городами.

В четверг, 20 декабря, областная межведомственная комиссия по контролю за состоянием наплавных (понтонных) мостов, произвела обследование российской части грузового наплавного (понтонного) моста.

С 2013 года в зимний период по грузовому понтонному мосту через реку Амур между городами Благовещенск и Хэйхэ перевозки грузов осуществили уже 65 тысяч транспортных средств. В зимнюю навигацию 2017–2018 годов по грузовому наплавному (понтонному) мосту прошло 19 776 единиц техники, сообщает пресс-служба министерства транспорта Амурской области.

Использование грузового понтонного моста позволяет на несколько месяцев продлить грузоперевозки между двумя городами. Ранее перемещение грузов между двумя городами приостанавливали в начале ноября в связи с закрытием навигации. Весной текущего года понтонные переправы простояли почти до середины апреля.

Движение пассажирского транспорта по понтонному мосту открылось 12 декабря также после обследования специальной комиссией.

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#Китай #транспорт

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