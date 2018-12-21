В Приамурье начали продавать льготные авиабилеты на 2019 год

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В авиационных агентствах Благовещенска стартовала продажа льготных авиабилетов на 2019 год. Продажи открыла пока одна авиакомпания – «Уральские авиалинии». Между тем в списке авиаперевозчиков, с которыми можно улететь из Приамурья в другие города страны, в том числе европейские, три авиакомпании.

Список маршрутов, субсидируемых Росавиацией по постановлению правительства РФ от 2 марта 2018 года, уже утвержден. В соответствии с документом, авиакомпании, заинтересованные в участии в программе субсидирования, должны были до 1 декабря направить в Росавиацию заявления о готовности осуществлять воздушную перевозку пассажиров по специальному тарифу с указанием маршрутов.

В итоге авиаперевозки по специальному тарифу станут выполнять десять компаний, из которых три будут летать из Амурской области.

Согласно официальному списку, летать из Приамурья пожелали: ПАО «Авиакомпания "Сибирь"», ОАО «Авиакомпания "Уральские авиалинии"», а также АО «Авиакомпания Алроса». Они заявили следующие маршруты и утвержденные тарифы:

ПАО «Авиакомпания "Сибирь"» Благовещенск – Новосибирск 4 500 рублей в одном направлении Благовещенск – Иркутск 2 000 рублей в одном направлении АО «Авиакомпания "Алроса"» Благовещенск – Симферополь 9 800 рублей в одном направлении Благовещенск – Сочи 9 500 рублей в одном направлении Благовещенск Новосибирск 4 500 рублей в одном направлении ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» Благовещенск – Москва 6 400 рублей в одном направлении Благовещенск – Санкт-Петербург 6 500 рублей в одном направлении Благовещенск – Симферополь 9 800 рублей в одном направлении Благовещенск – Сочи 9 500 рублей в одном направлении Благовещенск – Екатеринбург 6 000 рублей в одном направлении.

Однако это только тарифы, а не окончательные цены. При покупке билета к тарифу еще прибавляется так называемый комиссионный сбор, который в благовещенских авиаагентствах варьируется и в среднем составляет 500– 650 рублей.

В настоящее время завершается процедура заключения договоров между Росавиацией и авиаперевозчиками. Об условиях продажи билетов по специальному тарифу необходимо уточнять в справочных авиакомпаний.

В Благовещенске льготные авиабилеты начали продавать в четверг, 20 декабря. Пока улететь по недорогой цене можно только на самолетах «Уральских авиалиний». Продажи открыты только до конца весны – где-то до конца апреля, а где-то – мая.

Когда в продажу поступят льготные билеты на самолеты других авиакомпаний, пока неизвестно, сообщили в благовещенских агентствах.

В Росавиации сообщают, что в 2019 году на выплату авиакомпаниям субсидий из федерального бюджета выделяется 3,811 миллиарда рублей. В соответствии с правилами к постановлению правительства РФ, 75 % от указанной суммы (2,858 миллиарда) направляется на субсидирование полетов с Дальнего Востока и обратно; 15 % (571,77 миллиона) – в Симферополь и обратно, 10% (381,18 миллиона) – из Калининграда и обратно.

Правом на приобретение билета по специальному тарифу могут воспользоваться граждане РФ до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и их сопровождающие, сопровождающий ребенка-инвалида, инвалиды с детства II или III группы, многодетные семьи, статус которых подтвержден официальными документами, дети и подростки до 18 лет, на имя которых на определенный период текущего года оформлена путевка во всероссийский детский центр «Океан».