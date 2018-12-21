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21декабря
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сегодня, 11:09 0

Полки в вагонах РЖД сделают длиннее

Полки в вагонах РЖД сделают длиннее
Фото: ТЕЛЕПОРТ.РФ

В РЖД рассказали, что рассматривают несколько вариантов модернизированных вагонов. Образец нового вагона должен быть готов к концу 2018 года.

Представители «Российских железных дорог» обсуждают с создателями новых плацкартных вагонов несколько вариантов их дизайна, сообщила заместитель главы Федеральной пассажирской компании Марина Жегулина.

«В новом варианте вагона мы рассматриваем несколько вариантов, в том числе некоторые концепции учитывают увеличенную длину полки», – сказала она.

В обновлённом плацкарте полки будут длиннее на 35 миллиметров и шире на 25 миллиметров, сообщает Life.ru.

Ранее Амур.инфо сообщал, что образец нового вагона будет готов до конца года. Первых пассажиров в нём планируют перевезти уже в январе 2019-го. Федеральная пассажирская компания обещала, что билеты из-за модернизации не подорожают.

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#технологии #транспорт

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