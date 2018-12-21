В амурских домах с пятью квартирами могут не делать капремонт

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21 декабря на последней в этом году сессии областного заксобрания депутаты обсудили изменения в закон об организации проведения капремонта. Одна из поправок предполагает, что из перечня домов, на которые распространяется капремонт, исключат те постройки, в которых имеется не более пяти квартир.

Законопроект рассматривался в первом чтении. Поправки в областной закон о капремонте необходимо было внести для того, чтобы привести его в соответствие с федеральным законодательством. Однако депутат фракции ЛДПР Ольга Петайчук считает, что не все поправки обязательны: «В Жилищном кодексе указано, что мы можем вывести из программы капремонта дома с 4 и 5 квартирами. Но можем и оставить».

Юристы подтвердили, что поправка носит необязательный характер, поэтому Ольга Сергеевна заявила, что надо подумать о людях и оставить дома с 4 и 5 квартирами в программе капремонта.

Депутат от фракции КПРФ Роман Кобызов отметил, что надо подумать: «Возможно, мы только лучше сделаем для этих людей, если выведем их из этой программы».

В итоге депутаты принял поправки в первом чтении: 24 человека проголосовали за, двое воздержались и только один высказался против.