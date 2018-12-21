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21декабря
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сегодня, 11:28 2

В амурских домах с пятью квартирами могут не делать капремонт

В амурских домах с пятью квартирами могут не делать капремонт
Фото: Амур.инфо

21 декабря на последней в этом году сессии областного заксобрания депутаты обсудили изменения в закон об организации проведения капремонта. Одна из поправок предполагает, что из перечня домов, на которые распространяется капремонт, исключат те постройки, в которых имеется не более пяти квартир.

Законопроект рассматривался в первом чтении. Поправки в областной закон о капремонте необходимо было внести для того, чтобы привести его в соответствие с федеральным законодательством. Однако депутат фракции ЛДПР Ольга Петайчук считает, что не все поправки обязательны: «В Жилищном кодексе указано, что мы можем вывести из программы капремонта дома с 4 и 5 квартирами. Но можем и оставить».

Юристы подтвердили, что поправка носит необязательный характер, поэтому Ольга Сергеевна заявила, что надо подумать о людях и оставить дома с 4 и 5 квартирами в программе капремонта.

Депутат от фракции КПРФ Роман Кобызов отметил, что надо подумать: «Возможно, мы только лучше сделаем для этих людей, если выведем их из этой программы».

В итоге депутаты принял поправки в первом чтении: 24 человека проголосовали за, двое воздержались и только один высказался против.

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#ЖКХ #закон #заксобрание

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Комментарии
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  • Разиня

    Разиня
    1 час назад

    Роман Кобызов там не сказал, куда он хочет деть заселённых в такие дома людей? поставить в очередь (на получение нового жилья) или сразу к стенке? Хотя это в принципе одинаково

  • Nissan v6

    Nissan v6
    1 час назад

    но платить за кап.ремонт жильцы этих домов все равно обязаны...

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