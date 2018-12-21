В зоне риска: заморожен проект нефтеперерабатывающего завода в Березовке

Фото: Амур.инфо

В Амурской области временно заморожена реализация инвестиционного проекта нефтеперерабатывающего завода. Предприятие начинала строить «Амурская энергетическая компания» в селе Березовка Ивановского района. Губернатор области Василий Орлов рассказал Амур.инфо почему проект на данный момент не реализуется.

«Проект в Березовке – это проект, который включен в ТОСЭР. Инвестиционный объем по этому проекту составлял порядка 110 миллиардов рублей, на сегодняшний день этот проект не реализуется. Проект реализовывали китайские партнеры. Объективная причина столь низкой динамики реализации проекта заключается в том, что сегодня мировой рынок нефти абсолютно нестабильный. Модель, по которой его рассчитывали 5 лет назад при стоимости нефти в 120 долларов за баррель, и модель, которая должна быть сегодня, – это принципиально разные вещи. И банки, когда рассчитывают финансовую модель, должны видеть стабильность и должны видеть рентабельность, поэтому рынок нефти в случае НПЗ, это, скорее, зона риска, – пояснил Василий Орлов. – Поэтому этот проект заморожен».

«Мы теоретически могли бы этот проект исключить из резидентов ТОСЭР. С другой стороны, мы посоветовались и решили, что он нам не мешает. Он у нас не получает никаких мер государственной поддержки, не пользуется налоговыми льготами, я был бы очень рад, если бы этот проект был реализован. На сегодняшний день как экономист считаю, что у этого проекта перспективы небольшие. Но, надеюсь, что-то может измениться, и тогда этот проект заработает. Он, конечно, дал бы серьезную налоговую базу, дал бы рабочие места. Это проект очень серьезный, один из крупных проектов в Амурской области. Но пока мировые тренды на нефть очень непредсказуемые», – добавил губернатор.

Планы по строительству НПЗ и продуктопровода в Березовке появились еще в 2004 году. В 2006-м – подготовка к строительству активизировалась. Власти Ивановского района возлагали на будущий завод большие надежды. Уже тогда определяли участок под строительство, регистрировали юридическое лицо, готовились к проектированию.

«Мы не можем сегодня сказать, сколько район получит. Нам идет подоходный налог на заработную плату. То есть 40 % остается на территории района. 10 % из них – в муниципальные образования и 30 % – в район. Вот на эти деньги мы будем содержать школы, больницы и все остальное», – рассказывал в 2006 году корреспонденту «Альфа-канала» Владислав Бакуменко, будучи в должности главы Ивановского района.

Сроки реализации проекта постепенно сдвигались. В данный момент на официальном сайте «Амурской энергетической компании» сообщается, что первую очередь объекта планировалось сдать в 2018 году. Вторую – в 2020-м. Ожидалось, что предположительный объём налоговых отчислений в российские бюджеты всех уровней составит порядка 13 миллиардов рублей в год. Ранее Амур.инфо сообщало, что по проекту завод должен перерабатывать 6 миллионов тонн сырья ежегодно: 4 миллиона тонн нефти и 2 миллиона тонн газового конденсата. Продукцию планировалось поставлять через Хэйхэ в Дацин. 20 % произведенных на заводе нефтепродуктов хотели продавать на территории России, и в первую очередь – в Амурской области. Речь шла о миллионе тонн дизтоплива, 55 тысячах тонн бензина Евро-5, 150 тысячах тонн нефтекокса.

В 2015 году журналистам показывали строительный участок будущего завода и поселок для строителей. Он расположен на базе бывшей военной части. К тому моменту на территории восстановили шесть зданий: общежития, медпункт, административный корпус, котельную, столовую.

Фото: Амур.инфо

Строительная площадка предприятия площадью 150 гектаров была готова к началу работ. Представители Китая и России подписали договоры на разработку проектной документации и на проектно-конструкторские работы.

Генеральным директором «Амурской энергетической компании» в тот период был бывший заместитель губернатора Амурской области Александр Гордеев. В апреле 2016 года он участвовал в совещании по территориям опережающего развития и сидел по правую руку от Владимира Путина. Тогда президент одобрил строительство завода

Фото: «Амурская энергетическая компания»

Одним из проблемных вопросов проекта стал поиск поставщика сырья. В частности, в 2014 году «Транснефть» отказалась подключить Амурский нефтеперерабатывающий завод к трубопроводу «Восточная Сибирь – Тихий океан». Поставлять сырье решили железнодорожным транспортом.

В 2017 году против строительства Амурского НПЗ выступала «Газпром нефть». По мнению компании, строительство амурского завода создаст избыток предложения на топливном рынке Дальнего Востока и сократит возможности для экспорта нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

В начале 2018 года в «Амурской энергетической компании» произошла смена руководства. Решение об этом было принято на внеочередном общем собрании участников ООО «АЭК». Одним из пунктов протокола стоял вопрос о досрочном прекращении полномочий генерального директора Александра Гордеева. Он решил расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон. По информации Амур.инфо, причиной стали личные обстоятельства. Новым генеральным директором был назначен Олег Мещериков.

Сейчас глава компании находится в командировке в Москве. Как сообщил Амур.инфо источник в «Амурской энергетической компании», Минэнерго пригласило Олега Мещерикова на заседание рабочей группы по доработке межправительственного соглашения с КНР по прокладке трубопровода для будущего завода.

«Проект действительно был заморожен, потому что у нас вышел один инвестор, прекратилось финансирование проектных работ. Проектные работы уже выполнены почти до 90 процентов. Проектная документация готова по всей инфраструктуре и по самим установкам. Ушел предыдущий инвестор, и вот только недавно в прошлом месяце было принято решение, что входит Сычуаньская энергетическая компания, все это согласовывается на китайской стороне долго. У нас требование китайской стороны – решить все вопросы. С нефтью мы решили, а вот как раз по межправительственной линии процесс тормозится. Что касается поставок нефти, то на 20 лет уже подписано соглашение о снабжении нас нефтью по железной дороге из Уяра Красноярского края», – сообщил собеседник в «Амурской энергетической компании».

Глава Березовского сельсовета Валерий Куликов рассказал Амур.инфо, что имущество «Амурской энергетической компании» охраняется, помещения отапливаются. «Огорожен участок, база, которую они строили, ее охраняют, отапливают помещения. Сервисный центр внутри села тоже отапливается и охраняется. Они еще свое существование не закончили. Они мечтают, что проект будет дальше реализовываться. Участки находятся в их собственности. Я думаю, к весне будет все понятно. Пока компания все держит, никого не распускают, сотрудники ходят на работу, получают зарплату. Инвестор сменился, весной, думаю, будет окончательно понятно, что и как», – объяснил Валерий Куликов.