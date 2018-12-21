Китаец вплавь пересек Амур из Хэйхэ в Благовещенск

Фото: Амур.инфо

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина КНР. Мужчина нуждался в работе и осуществил рискованный замысел – вплавь пересек реку Амур, перебравшись из Хэйхэ в Благовещенск. Но тем самым он нарушил российскую границу.

Это произошло в сентябре 2018 года. Китаец находился в Хэйхэ и решил незаконно пересечь без документов границу РФ – для поиска работы в России. Мужчина дождался вечера и вплавь пересек Амур. В тот же день «туриста» задержали в Благовещенске.

В судебном заседании китаец свою вину не признал. Он пояснил, что не нарушал российскую границу. От дачи показаний отказался.

«Несмотря на то, что подсудимый (…) свою вину по предъявленному ему обвинению не признал, его вина в совершении указанного преступления подтверждена исследованными в судебном заседании доказательствами», – пишет пресс-служба Благовещенского городского суда.

Суд, учтя все обстоятельства, приговорил мужчину к штрафу в размере 40 тысяч рублей. В то же время его освободили от отбывания назначенного наказания в виде штрафа в соответствии с частью 5 статьи 72 УК РФ, которая гласит: «При назначении осужденному, содержавшемуся под стражей до судебного разбирательства, в качестве основного вида наказания штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью суд, учитывая срок содержания под стражей, смягчает назначенное наказание или полностью освобождает его от отбывания этого наказания».

Мужчина содержался под стражей с 1 сентября до 10 декабря 2018 года. Его освободили из-под стражи в зале суда.