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21декабря
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сегодня, 10:27 0

Московские медики достали 5-сантиметровый гвоздь из желудка ребенка

Московские медики достали 5-сантиметровый гвоздь из желудка ребенка
Фото: амур.инфо

Двухлетняя девочка играла со строительными инструментами и проглотила подозрительный предмет. Ее доставили в приемное отделение московской детской больницы имени Башляевой. После операции выяснилось, что это был пятисантиметровый гвоздь.

Оказалось, что семья проводит ремонт. В квартире находятся опасные предметы, и ребенок периодически с ними играет. В какой-то момент родители заметили, что девочка что-то проглотила. Чтобы прояснить ситуацию, они обратились за помощью к медикам. Врачи провели рентгеновское обследование желудка девочки и обнаружили в нем линейное инородное тело. После этого ребенку провели эндоскопию верхней части желудочно-кишечного тракта. Это дало возможность без разрезов извлечь инородное тело из желудка ребенка. Им оказался пятисантиметровый гвоздь.

Для предотвращения подобных ситуаций, в больнице рекомендовали родителям обращать внимание на жалобы и поведение детей. Например, в момент проглатывания инородного тела у них возникает испуг, который может выражаться в плаче или беспокойных движениях, сообщает VistaNews.

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#дети #здоровье #происшествия

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