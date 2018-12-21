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сегодня, 09:51 0

В Ивановском районе автомобиль опрокинулся на крышу (видео)

В Ивановском районе автомобиль опрокинулся на крышу (видео)
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео ДТП, произошедшего в Ивановском районе. Отправитель уточнил, что происшествие случилось на участке дороги между населенными пунктами Ерковцы и Рогозовка.

На кадрах видно, что автомобиль находится вне проезжей части и лежит на крыше. «Вот это весело, а!» – эмоционально реагирует на увиденное мужчина.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в управление ГИБДД по Амурской области. Там пояснили, что эта авария случилась вечером 20 декабря, и люди в ней не пострадали.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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