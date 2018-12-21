Летом в домах россиян появятся «умные» счетчики: обзор прессы

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О пресс-конференции президента РФ; об увольнении лучшего репортера журнала «Шпигель»; о сумме, за которую купил квартиру в центре Москвы бывший охранник Путина – об этом и многом другом пишут сегодня газеты. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Берем в руки «Российскую газету». Что видим? Понятно, подробный отчет о пресс-конференции Владимира Путина. 3 часа 45 минут – это длительность. 61 вопрос – это количество. Такова статистика. По поводу ответов статистика не приводится, хотя, казалось бы, чего проще: сколько вопросов, столько ответов… Ан нет! Например, помимо всего прочего, Владимира Владимировича один дотошный журналист прямо спросил, доволен ли президент командой Медведева, а президент не ответил. Даже не прямо. То есть уже – не 61 ответ. А с другой стороны, не ясно, как считали: по количеству задающих вопросы или по количеству подвопросов в вопросах?

Но я отвлекся, а между тем в главной газете страны одним из главных ответов Путина сочли его заявление о том, что экономика страны должна прорваться в высшую лигу. И если он имеет в виду, что прорыв будет делаться с командой Медведева, то получается, что на ответ дотошного журналиста он все-таки ответил. Положительно.

Также в номере

О чем еще в «Российской газете»? О том, что с 1 июля 2020 года в частных и многоквартирных домах появятся «умные» счетчики. Такие приборы будут сами следить за тем, сколько электроэнергии вы расходуете, и дистанционно передавать об этом данные в энергосбытовую компанию, а в случае если потребитель хронически не платит по счетам, ограничивать подачу электроэнергии. Это позволит переложить ответственность за неуплату на непосредственного нарушителя, а не раскладывать сумму чужого долга на всех потребителей через тариф. Только не думайте, что «умный» счетчик появится у вас бесплатно: сказано же, что он не дурак!

Летят утки

И еще на одну статью обращу ваше внимание – она как раз относится к прессе. Правда, зарубежной, то есть, лживой.

В немецком журнале «Шпигель» возник скандал. Из издания уволился 33-летний штатный спецкор Клаас Релотиус, который был не единожды признан лучшим репортером! Более того, он не раз становился лауреатом десятка других журналистских наград в ФРГ и за рубежом. Однако теперь выясняется, что во многих своих материалах корреспондент не только фальсифицировал целые сюжеты, но даже придумывал своих героев или делал ими людей, с которыми никогда лично не встречался. Обману помог раскрыться молодой, необтесанный коллега журналиста. Ему пришлось участвовать в создании фальшивого сюжета, с чем он по неопытности не согласился и потому сдал лауреата со всеми потрохами.

И с негодованием по поводу создания «уток» продажными зарубежными журналистами, перехожу к «КП».

Очень интересно

Главная тема номера «Комсомольской правды», понятно, – пресс-конференция президента Путина. Во главе угла – вопрос корреспондента «Комсомолки» Александра Гамова о том, почему такой большой разрыв между бедными и богатыми, почему чиновники своими действиями мешают народу верить президенту и почему цифры президент называет хорошие, а народ им не верит. На что Владимир Владимирович со свойственной ему прямотой заявил, что журналист, наверное, плохо слышал один из предыдущих ответов, сказал, что он и не называл «хороших» цифр, а наоборот, объяснил, что есть плохие показатели, но народу нужно объяснять, почему они плохие, но что ситуация выправляется.

А по поводу пропасти между богатыми и бедными тоже очень откровенно сказал, что это – мировая тенденция. И привел в пример Америку. После столь емкого объяснения можно со спокойной душой переходить к посошку.

На посошок

В завершение – «Собеседник», где я наткнулся на статью о том, как решил квартирный вопрос бывший охранник президента Путина, а ныне глава Тульской области Алексей Дюмин. Три года назад он приобрел квартиру в Колымажном переулке Москвы. Дом, в котором находится квартира площадью 344 квадратных метра, расположен прямо возле Музея изобразительных искусств им. Пушкина. Пишут, что о покупке такой квартиры за свой счет говорить сложно, если учесть, что сейчас аналогичное жилье в этом же доме выставлено за 1 миллиард. Правда, рублей – в России же живем.

И если говорить о мировых тенденциях, то, вероятно, в той же Америке охранники Трампа покупают жилье за миллиард, но уже долларов?