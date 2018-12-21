На службу в Амурское объединение ВВО поступили караульные собаки

Фото: Амур.инфо (архив)

Число стоящих на военной службе собак в общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии, впервые превысило три десятка. В завершение года Собаки по восточному календарю в мотострелковые соединения поступили три караульные среднеазиатские овчарки – алабаи.

Каждая собака закреплена за военнослужащим. Для содержания «новобранцев» в местах дислокации оборудованы просторные вольеры и кинологические городки. Все питомцы поставлены на продовольственное, ветеринарное и вещевое довольствие, пишет пресс-служба Восточного военного округа.

Несмотря на высокотехнологичные средства охраны и саперное оборудование, природные навыки животных по-прежнему остаются незаменимыми в различных ситуациях. При охране или разминировании объектов ни один миноискатель или датчик движения не заменит чуткое обоняние служебной собаки, отмечает военное ведомство.

В настоящее время на службе в общевойсковой армии стоят 30 караульных собак и одна минно-розыскная. Основная масса служебных собак – овчарки кавказской и восточно-европейской породы.