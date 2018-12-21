Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:30 3

На службу в Амурское объединение ВВО поступили караульные собаки

На службу в Амурское объединение ВВО поступили караульные собаки
Фото: Амур.инфо (архив)

Число стоящих на военной службе собак в общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии, впервые превысило три десятка. В завершение года Собаки по восточному календарю в мотострелковые соединения поступили три караульные среднеазиатские овчарки – алабаи.

Каждая собака закреплена за военнослужащим. Для содержания «новобранцев» в местах дислокации оборудованы просторные вольеры и кинологические городки. Все питомцы поставлены на продовольственное, ветеринарное и вещевое довольствие, пишет пресс-служба Восточного военного округа.

Несмотря на высокотехнологичные средства охраны и саперное оборудование, природные навыки животных по-прежнему остаются незаменимыми в различных ситуациях. При охране или разминировании объектов ни один миноискатель или датчик движения не заменит чуткое обоняние служебной собаки, отмечает военное ведомство.

В настоящее время на службе в общевойсковой армии стоят 30 караульных собак и одна минно-розыскная. Основная масса служебных собак – овчарки кавказской и восточно-европейской породы.

Просмотров всего: 569

#военные #животные

распечатать


Общество 8

Саперы в Амурской области учатся уничтожать подземные коммуникации
Общество 11

Законопроект об обращении с животными прошел третье чтение
Общество 11

Ученица благовещенской гимназии организовала акцию в помощь животным
Общество 6

Амурское ракетное соединение впервые получило наименование «Ударное»
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    а какая порода на фото????)) та про которую в заголовке???

  • Yany

    Yany
    3 часа назад

    Немецкая овчарка

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    воот, и я так подумал, а написано то про среднеазиатов-алабаев

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь