Амурская школьница проведет прямой эфир с красной дорожки национальной телепремии

Софья Шачкина, ученица гимназии № 1 Белогорска, признана лидером финала всероссийского конкурса «Лига ораторов». Она выиграла право провести прямой эфир с национальной телевизионной премии.

Всероссийский конкурс прошел в рамках зимнего фестиваля Российского движения школьников в Москве.

Результаты были озвучены на итоговом мастер-классе с известным российским режиссером и продюсером Линой Арифулиной. В его рамках участники учились уверенно держаться на публике, доносить свою мысль до слушателей, а также правильно воспринимать критику и давать оценку выступлениям других.

«Конкурс объединил 30 соперников со всей страны. Главный приз конкурса – право вести прямой эфир красной дорожки национальной телевизионной премии "Дай пять и танцуй!", которая пройдет в мае 2019 года. Это право путем голосования участников и мнением экспертов заслуженно получила Софья Шачкина», – поделилась руководитель амурской делегации Ольга Баженова.

Зимний фестиваль РДШ стартовал в Москве 18 декабря. Амурскую область на нем представляли Софья Шачкина из Белогорска и Евгения Курочкина из Уруши Сковородинского района. В программе фестиваля были образовательные площадки, экскурсии, встречи с экспертами в разных отраслях.

Фото: obr.amurobl.ru